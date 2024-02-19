西布特羅豬肉片 就這樣結案了？

台糖梅花豬肉片年前被台中市政府檢出含瘦肉精西布特羅，為了民眾食的安全考量，中市府逕行公布檢驗結果，使衛福部、農業部、經濟部等有關單位面子全失。後經多方檢測七百多件檢體都為陰性，中央各部會才強調其為個案，並稱將於年後召集專家追查原因，在野黨團更要求陳揆赴立院作專案報告。

行政院某官員在媒體鏡頭前秀出一瓶檢驗用標準品，指稱該藥物價格比黃金還貴，每克破百萬元，不可能添加在飼料中餵豬，意在譏諷檢驗的正確性。不料有位蘇姓醫師上網發現，中國大陸化工合成的一克西布特羅售價不到台幣十元。中國大陸和印度是合成藥物的大本營，連合成抗生素都價格低廉，更不用說各種合成的瘦肉精，因此便宜的合成西布特羅，被用來添加於飼料中養豬並不足為奇。西布特羅藥效比萊克多巴胺強十倍，因此雖然兩岸官方都禁止使用，但投機業者利益當前會不用嗎？國內是否有人走私進口，官方有查緝嗎？

一般實驗室例行檢測肉品中是否殘留瘦肉精，會同時檢測萊克多巴胺、克倫特羅、西布特羅等廿一種瘦肉精，且都配有標準品，若有人質疑西布特羅是實驗室汙染造成，那麼檢出的應該還有其他種類的瘦肉精吧？

二○一六年四月，民進黨某立委舉國家環境毒物研究中心的研究報告指稱，開放瘦肉精美牛進口前（二○○五至二○○八年）國人尿液樣本中，約有一點三九％至五點五六％被驗出四種瘦肉精，其中也包括西布特羅；依此比例換算，國內恐有高達一一五萬人受害。他並指當時農委會於二○一二年至二○一六年監測豬隻五萬六千多件，發現瘦肉精陽性有十件。這位立委當時大力批判農委會把關不力，造成瘦肉精流竄，但他對近日台糖豬肉事件卻低調不評論，令人感嘆政治立場會改變立委對食安的表現。若依該立委當時資料推測，國人吃到其他種類瘦肉精的可能性也不低。

本事件中檢出的西布特羅濃度極低，或可歸因為非特異性，甚至也可能被經驗豐富的資深檢驗人員判定為陰性。據此，筆者認為此是個案，並非由於飼料中濫添加西布特羅藥物所造成。而中市府實驗室人員再三檢測該肉品，多次以液相層析質譜儀確認西布特羅殘留量，絕對符合食藥署制訂之檢測流程，應予嘉勉獎勵。

四十幾年前，筆者曾參與瘦肉精的檢驗研究工作，當時就發現豬隻餵飼瘦肉精後，雖幾天內就可由糞尿排除，但在肝、腎等內臟及肌肉中仍可檢出原型藥物殘留，卻不明其代謝物為何，因此無法得知是否有其代謝物殘留，這些代謝物是否會影響殘留檢驗判定，是否會造成藥物種類誤判，是否有不為人知的毒性或具致癌性，至今國內外是否已有可供參考的資料則不明。至於豬隻飼養期間使用治療藥物，其在肉品中殘留之原型或代謝物，是否會影響瘦肉精的檢測判定，也無文獻可供參考。由於國內有不少養豬業者濫用治療藥物，因此有賴檢驗機構自行建立這些資料了。

在野黨團邀陳揆赴立院作食安報告，預期他會稱西布特羅事件為個案，並以台灣豬肉供應鏈無汙染風險之政治話語為報告終結。至於西布特羅為何出現在肉品中，將成懸案。科學爭議問道於搞政治者，真相已變質了。