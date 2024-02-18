請三黨主席盡早就「禁團令」對話

蔡政府臨去秋波，無預警下令旅行業者即日起停止招攬團客赴陸旅遊，震得旅行業手足無措，本已奄奄一息，又逢朝令夕改，無疑是雪上加霜。

因此，旅行商業同業公會以邀請三黨主席對話「攤牌」，三黨不敢不接招，皆言樂意交換意見。

看來旅行商業同業公會戰略成功，將這惱人的球，轉成一個餌，誘使三黨主席同到一個名為「對話」的「籠子」裡；在籠內競爭，也會在籠內互咬，也才藉此知道誰是真正護小雞的母雞。對旅行業而言只有利多，而且能看出誰在乎的只為政黨意識形態，不管人民生計，全攤在陽光下。

民進黨發言人戴瑋姍稱政府一直關心旅遊產業需求，將繼續站在旅遊業的角度，樂意和相關團體做意見交換。但這次「禁團令」是經過與業者溝通，取得共識及諒解後所得出的最佳方案？實際上完全是突襲，以為打了安打，誰知傷人八百，卻傷及自家一千。

國民黨抨擊民進黨是意識形態作祟，多次阻撓與抹紅有利兩岸民間往來的交流互動，更罔顧旅行業者與民眾的權益；說得對不對，人民自會感受與分辨。

至於民眾黨主席柯文哲，則質疑禁團令不知出於哪條法律？並表示黨團會主動接觸公會了解訴求。不過，柯主席親自出馬，好像總統大選尚未結束？還是下一屆總統大選已開打？是真的為旅行業？還是蹭熱度，為自己再次競逐總統大位鋪路？

希望旅行公會邀三黨主席對話的提議盡快成真，給三黨主席打開天窗說亮話的機會，不必東扯西拉失焦，更別忘了人民眼睛是雪亮的，能清楚看出誰才是潮水退後沒穿褲子的那一塊礙事大石頭。