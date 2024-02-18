兩岸交流愈多 愈沒戰火

在一家咖啡店兼二手書店，又看到大陸作家趙星寫的《從北京到台灣，這麼近，那麼遠》，這本二○一一年出版的書，適逢馬英九執政兩岸交流熱絡時代，大量陸客團及交換學生湧入台灣。當時他們對台灣的印象，除了民主制度，就如同趙星寫的，處處都有熱情溫暖的民眾，幫助她解決旅遊中的各種問題，台灣人民的良善，讓她留下深刻的印象。

「台灣最美的風景是人」因而在大陸傳開，兩岸人民也因交流而互有善意。馬執政八年，因而不用擔心邦交國斷交、中共軍機飛越海峽中線、衛星、氣球擾台，甚至民航航線的改變等。馬時代的中華民國，有喪失過主權或賣台？不但沒有，而且簽訂ＥＣＦＡ，還讓農漁民獲利、旅遊業興盛。

現在，民進黨政府因為抗中保台致兩岸交惡，不僅阻斷雙方交流之路，年前還對國內旅遊業言而無信，卡了六月以後的赴陸團，讓旅遊業者陷入寒冬苦境。

其實，政府不要怕兩岸交流或相互旅遊，人民有更多交流的機會，台灣的民主和良善民心，就愈有機會像趙星的書一樣傳布到大陸各地，被統戰的反而是大陸人民呢！兩岸交流愈多，愈不可能有戰火發生。民進黨也不用怕兩岸統一，只要民主思想融合，也許兩岸以後都會有政黨輪替。