禁團令是蔡的臨別冬雪？

台北股市開紅盤大漲，唯有觀光類股下跌，想當然是因蔡政府春節前宣布暫停開放團體赴陸旅遊所致。蔡八年來的親美日仇中政策，讓其在美呈現白雪公主乖乖女形象，惟二○二一年亞洲周刊封面又曾以蔡英文身穿龍袍合成照片出刊，五月交棒後，蔡是否會變成太上女皇垂簾聽政？

首先，蔡與政府官員近來發言立場與角色錯亂。日前海基會大陸台商春節活動，蔡出席表示：「我們從未停下腳步，持續尋求兩岸對話可能，希望能逐步恢復雙邊有序的交流。」對照春節前暫停出團的宣布，陸方會質疑：「暫停觀光開放算是恢復雙邊有序交流嗎」？

陸委會邱太三主委更越俎代庖，預先掐死賴清德爾後主政方向。邱表示：賴清德一再強調，會延續過去蔡英文「維持現狀」基本路線。換言之，台灣新領導人業已出線，處於看守政府狀態的內閣，卻仍積極主導兩岸關係發展，春節前宣示「暫停開放觀光」，實質上就是蔡「維持現狀」路線的具體實踐。賴埋單與否並不重要，而是蔡與相關官員根本不欲給五月後的新政府有兩岸政策自由發展空間，方是背後真正意義。

其次，若以權謀角度視之：蔡有心助賴，望能排除賴就任障礙，故先假扮黑臉暫停觀光，給予賴上任後對陸示好、讓步空間。惟回顧蔡欲連任時，賴有心挑戰不成，四年來兩人心結解否唯有當事人方知。但忽視業者經營和保障民眾觀光權益，尤其民眾可以自由進出大陸地區旅行，卻不能以較安全、舒適方式組團前往，殊難理解應為民服務的政府會有此荒謬政策？

第三，蔡政府八年對中對話原則，持續強調「對等、尊嚴」，但在經濟實力與國際影響力實難望中國項背下，無異緣木求魚。以暫停觀光為例，若不欲大陸存在賺取台灣觀光利益機會，就應全面封鎖台人赴陸；且就算疫情影響，去年上半年入境中國觀光客仍有八三四萬人，雖遠遜疫情前半年同期的四八八三萬，但台灣暫停出團赴陸，真能重傷大陸觀光收益？影響大陸改變對台政策？

最後，聽其言、觀其行，陸方八年來對蔡英文的心口不一早全盤理解。二○一八年蔡接受外媒專訪表示：「願意與中國國家主席習近平見面。」二○二一年蔡在元旦談話老調重彈：「在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。」揆諸蔡在公開談話不斷表示願與大陸對談，實質上兩岸幾已斷絕所有政府和民間交流。

海基會董事長李大維說：兩岸不應該是「你死我活」的爭鬥，而是促成「相互成就」的合作關係。這如果是賴清德上任後的宣示和付諸實際行動，相信可以促成兩岸關係解凍，也徹底排除蔡的垂簾聽政意圖和仇中延續。

歐陽修：雪消門外千山綠，花發江邊二月晴。希望二月中止觀光只是蔡的臨別冬雪，賴能否擺脫「務實台獨工作者」標籤，就看兩岸能否再交流，千山綠、花盛開了！