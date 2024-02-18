領導台灣 賴清德應拋意識形態

五二○賴清德將就任新總統，這是一個歷史性的權力交接，因為賴將成為台灣民主化以來首位能夠延續執政黨八年執政的總統，但他在國內以及複雜的兩岸關係中面臨許多挑戰。在國內，民進黨不再在立法院占據多數席位，限制了賴清德推行政策的能力，而在即將卸任的蔡總統領導下，兩岸關係惡化，需要賴來改善，並避免中國可能會試圖在這次政治過渡期間加強各種干擾行為。

民進黨自二○一六年以來首次失去立法院多數，使該黨無法單方面通過立法和預算。賴清德必須與其他政黨合作以避免僵局，這可能會迫使賴調整其政策並尋求政治妥協。此外，國民黨立委擔任立法院正副院長，使其對立法時間表有更多控制權。國民黨可能會延後或阻礙民進黨優先立法作為政治手段，賴清德需要出色的談判技巧，以確保他的關鍵政策優先事項仍能在立法機關取得進展。

賴在大選的得票率未過半數，民眾對他本人和民進黨政府的支持度都下降，只有約百分之四十的台灣民眾對民進黨的表現感到滿意，這種不滿是因為經濟成長放緩、通膨上升以及蔡英文政府未能改善民生和國內治理。

公眾支持率低限制了賴推動雄心勃勃改革的政治資本，如果一味蠻幹，也可能導致民進黨在二○二六地方選舉中進一步失利。賴必須透過提高經濟財富和社會福利的明顯措施，來迅速解決選民的擔憂。否則支持率必將繼續流失，不利連任。

蔡英文執政期間，兩岸關係嚴重惡化，中國加大了對台灣的軍事、經濟和外交壓力。中國軍機現在經常侵入台灣防空識別區並在台灣附近演習，然後因中國的壓力，台灣也面臨被國際組織排斥和失去外交盟友的問題。

在賴擔任總統期間，來自中國的脅迫可能會加劇，中國國家主席習近平希望實現台灣與大陸的全面統一。但賴作為台獨的堅定支持者，可能會在總統任內激起中國採取更激進的行為。

挑釁性的兩岸關係可能會進一步疏遠台灣公眾並損害台灣經濟，百分之八十以上的台灣民眾贊成維持兩岸現狀，而不是追求獨立或統一。中國的軍事挑釁引發了公眾的戰爭焦慮；另外台灣在經濟上對中國大陸的嚴重依賴，意味著不斷惡化的關係會使台灣關鍵的旅遊業和出口部門大幅萎縮。

所以，在維護台灣主權底線的同時，賴清德也應該展現建設性的兩岸接觸意願，恢復半官方對話可以重建管理緊張局勢的管道，同時恢復互派代表機構，以開放和增進兩岸了解的態度來解決僵局，尤其在公共衛生、環境保護和打擊跨境犯罪等共同利益的務實合作。

台灣面臨比以往更險峻的國際環境，國內經濟也是電子業獨榮，數位轉型、減碳轉型更是迫在眉睫，這一切都有賴賴清德拋棄意識形態，用人唯才，溝通協調，否則賴的任期不僅可能一事無成，台灣還可能被邊緣化，成為棄子。