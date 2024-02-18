星期透視／韓院長應以亨利克雷為師

立院還未正式開議，但院長韓國瑜便已小試身手，否決了國民黨團要求召開臨時會的請求。由於該項請求與議事規則本有扞格，韓院長不配合並不難理解，但此事仍引起不少討論。各界顯然想從新院長的起手式，解讀院長的處事風格，是否將引導立院出現不同的風貌。

由於體制的設計，使賴清德得以四成選票成為少數總統。六成不滿者因此轉而期望，未來立院能在新院長領導下，發揮類似美國國會的功能，強化對行政體系的監督與制衡。

然而，今天所見強勢的美國國會並非與生俱來，若非亨利克雷（Henry Clay）於一八一一年被選為議長，大力翻修國會結構與程序，就算憲法明文授予大權，在合議制缺憾與地方利益至上的限制下，國會要有效制衡行政，恐怕並非水到渠成。

政權若是透過流血革命，手握槍桿的領袖往往在建國後掌控政府，連民主典範的美國也非例外。故而首任總統便是曾任獨立軍總司令的華盛頓，隨後幾位繼任者也都是一起打拚的革命夥伴。由於這些開國元勳貢獻卓著，對國家大政往往一言九鼎，憲法就算有權力分享規定，也少有人敢據以挑戰領袖的威望。故而，憲法雖明文授予國會政策決定權，但領袖的光環仍使早期國會擺脫不了附從的角色。史家曾因此評價建國後的國會議長：「除了名字，沒有任何表現足堪紀錄。」

此一情況在亨利克雷當選議長後獲得扭轉。他是首位獨立戰後出生的議長，對開國元勳的恩庇情結相對淡薄，故而就職後便常與當時的總統麥迪遜產生齟齬，尤其在對英國的和戰議題上更是嚴重對立。為了團結國會迫使總統讓步，克雷首創專業委員會制度並賦予法案審查權，再以親信擔任委員會主席使議長意志得以貫徹。

此一作為成功整合了地方主義強烈的國會，甚至奠下往後國會運作的優勢。學者因此評論：「克雷不是強勢的政黨領袖，而是個聰明的制度政客，他以委員會任命編織起一層保護膜，屏障他當時還不甚穩固的權力。」

台灣的府院關係與美國建國初期的狀況當然不可同日而語，但立院意圖突破行政獨大的框架，則與早期的美國國會相同。克雷利用對英宣戰議題，成功區隔總統與國會的目標，並以此團結國會對抗行政，或許對立院未來的運作有所啟發。換言之，當主張「抗中保台」的台獨金孫執掌行政，在野黨主導的立院，便應強力倡和，透過國會辯論的平台讓民眾嚴肅思考國家的未來。立院若一味附隨行政的決策，所謂的制衡又將如何發揮？

採取與行政體系不同的政策主張，怨謗必然隨之而起。有人問克雷，在那群雄並起的時代，他如何能成功突破？

克雷回答：「決定、迅速的決定，從來不必告訴議員你決定的理由。議會終將支持你的決定，但若是說明理由，議員們將無休止的在理由中找爭點。」如此的果斷與魄力，正是三權體制得以建立的關鍵，克雷也因此被譽為美國史上最偉大的議長。

民進黨柯建銘提醒韓院長，「院長不是用來制衡執政黨」，而是必須維持議事中立，以調和鼎鼐解決爭議。但議長中立代表議會只是個討論的平台，不會有明確的政策見解，若是缺乏明確的政策主張，國會又如何能團結與發揮制衡機制？

（作者為中美文經協會理事）