兼顧理想期待與現實需求 盼韓國瑜多孤峰少紅塵

前立法院長王金平曾說過一句名言：既在孤峰頂上，也在紅塵浪裡！道盡作為國會議長的兩難與艱辛：一方面主持議事，要超越人情黨派牽掛的維持公正，俯瞰眾生；而另一方面，卻也不能不顧以選票拱上自己登寶座的同黨同仁！如何拿捏其中的分際與比重，王前院長留下了各自解讀的灰色空間，有待新鮮出爐，曾在立院紅塵打過滾的韓國瑜院長自行體會，能不能做出令人耳目一新的範式，各方都在看。

到目前為止，就筆者個人觀察，韓院長在孤峰與紅塵，大約維持七三之比。從二月一日開始協調立院開議之日，不受民眾黨牽制，取折衷的二月二十；近日為國民黨提出就食安問題要黨團協商，以請閣揆在開議前的二月十七先做專案報告一事，妥善掌握法規層次，包括：常會既開，不開臨時會；及有黨團提出協商，院長必須處理等；裁決二月十九協商，檯面上算否決同黨總召傅崑萁提前開臨時會的議案，但彰顯院長角色該重視的法理，相信檯面下，韓與傅溝通仍順暢！這只是韓國瑜議長生涯的開始，未來類似的挑戰，沒有最多只有更多。不過，如他能將七分孤峰，三分紅塵，掌握到位，或能成為既符合眾多立委們理想期待，又能兼顧反對黨立委現實需求的中華民國立法院之典範議長！

所謂立委們理想期待及現實需求是什麼呢？筆者在二○一七年對立院七十五位立委（排除院長、副院長及各黨總召黨鞭等）做過兩波問卷調查，詢問他們對議長功能的看法，且分成兩個層次：第一層次是理想上的議長應履行的功能；第二層是實際上對議長作為的判斷。問卷依理論文獻列出了五項議長的主要功能，分別是：維持議事中立、協調黨際衝突、管理立法院內政事務、協助執政黨推動政策、及協助立法院有效制衡行政權。請立委們針對這五項的重要性，排序選出三項，再予以加權計分，平均最高分為三，最低為零。

所得結果在理想面得分最高為：維持議事中立（二點二七），雖然當時執政且席次過半的民進黨評的稍低（二點一九），但仍是各功能中的第一位；位居第二名的功能是協調黨際衝突（一點八一），但執政在野較不同調，民進黨的評分（二）遠高出國民黨（一點五四）與其他黨（一點六三）；第三名則是協助立法院有效制衡行政權，可預期在野的國民黨評的較高（一點六三），執政的民進黨較低（一點二八）；但有趣的是，協助執政黨推動政策這項功能，在全體五項得分平均最低（○點二八），連民進黨也只給了○點四四，與管理立法院內行政事務差不多（○點四），但這只是理想！第二層現實面的議長作為，立委算誠實，第一及第二仍一樣是議事中立及協調衝突，但第三名就落到協助執政黨推動政策了，國民黨感受尤烈；制衡行政權反而掛最後！

雖然這項調查，只限於一屆立委的經驗及評價，但應有一定的參考價值；對新上任的韓院長而言，似在起手作為，已體悟出個中三昧，如在未來更具體化，筆者會建議：七分孤峰，力行在議事中立及協調黨際衝突；三分紅塵體現在帶領立院，尤其反對黨派，有效的制衡行政權！