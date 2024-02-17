人民只在意食安 不要政治口水

台中市政府農曆年前抽驗市面豬肉，驗出台糖梅花肉片含禁用瘦肉精「西布特羅」，民進黨團立法院黨團指出：台糖七日曾發公文請求台中市政府加驗同批次豬肉但遭拒絕，質疑台中市長盧秀燕是否只想賺政治聲量，不想釐清真相與源頭。食安是消費者最關切的民生議題，食安扯上政治就變了調，但消費者只在意食品安全。

依消費者保護法第四章行政監督明文規定，直轄市或縣（市）政府認為企業經營者提供之商品或服務有損害消費者生命、身體、健康或財產之虞者，應即進行調查並辦理檢驗，認為確有損害消費者生命、身體、健康或財產，或確有損害之虞者，應命其限期改善、回收或銷毀，必要時並且得命企業經營者立即停止該產品生產製造。台中市政府依法進行食品安全稽查與市場通路隨機抽驗，確保市民食安的做法殊值肯定。

然台糖公司在梅花肉片被檢岀含禁用瘦肉精「西布特羅」後，主動要求台中市政府再檢驗台糖提供的同批次梅花肉片遭拒，拒絕合理嗎？

消基會常進行食品及商品的調查，請義工以消費者身分隨機購買，再送認證實驗室進行檢驗。曾有廠商表示願意免費提供產品供消基會檢驗，消基會一律回絕，主要的原因就是想要調查一般消費者購買該產品的實際情況，而不是被精挑細選的完美產品，消基會在檢驗報告會特別強調，該產品檢驗合格並不代表該批號所有產品都合格；亦有被檢驗出不合格的廠商，重新送同樣產品要求重新檢驗，但是均無法達到隨機抽樣的目的而婉拒。

台糖梅花肉片事件發生後，農業部、衛福部共同再檢驗七○五件，都未檢出含禁用瘦肉精「西布特羅」，在此也肯定中央對食安問題的重視，讓消費者安心過好年，但是擴大抽驗未檢出，亦應了解有多少同批次的產品已經被消費者吃下肚了？西布特羅的來源為何？

《漢書．酈食其傳》載：「王者以民為天，而民以食為天。」保障全民食品安全，是政府責無旁貸的使命與重要施政，消費者不要政治口水，只期盼龍年政府能嚴格把關食品衛生安全。