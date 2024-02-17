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綠委標榜人權 遇陸漁民卻轉彎

聯合報／ 邱冠倫／金融業退休（新北市）

新春期間，金門海域發生陸籍漁船越界捕魚遭海巡署驅離，不幸造成兩名大陸漁民落海溺斃憾事。大陸國台辦民進黨政府抗議其長期粗暴危險對待大陸漁民，民進黨立院黨團則稱陸方長期疏於管理，放縱陸籍漁船越界捕撈，國台辦顛倒因果、做賊喊抓賊。

民進黨在野時標榜人權普世價值，執政後卻變成喊喊而已，早就忘卻初衷，遇到陸籍人士更完全放棄人權理念。陸籍漁民為生計越界捕魚，海巡署驅離卻造成兩人喪命，彼亦人子也，令人同情，民進黨幾位委員嘴巴空喊遺憾，冷酷聲明完全沒有人道關懷，只是找機會動員仇中。

民進黨立委搬出兩岸人民關係條例為海巡署背書，陸船未經許可進入台灣水域，海巡署可驅離。話雖如此，在台灣警察追緝導致傷亡，各界必定會要求警方說明，警方也須調查清楚以釋群疑。此事亦然，政府應調查驅離手段是否得當，各界要求政府調查清楚的態度亦應一致，但從聲明可知民進黨政府顯然不此之圖。

指責國台辦做賊喊抓賊，更使兩岸和諧的希望完全破滅。民進黨一直訴求大陸鴨霸欺負台灣，但罵人為賊似使兩岸倒退四十年，回到互罵為匪的時代，沒有善意，失去兩岸協商此事後續處理的可能性。

國台辦 民進黨 海巡署

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中國漁船越界捕魚 海巡署近8年驅離逾9千艘

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