推廣海洋教育 讓海功號轉職博物館

「海洋」，是總統和政府高層時不時就拿來用的兩個字。「海洋」不僅可用來造詞、喊口號，還用來訂各種相關政策，成立相關機關和編經費、辦各種討喜活動。

只是直到今天，對於台灣民眾甚至主政者而言，恐怕連認識海洋，都還有相當距離，更遑論「親近海洋」、「愛護海洋」這類能實際和海洋產生連結的意願了。這可從「海功號」這艘台灣僅存，可用來代表海洋精神的「實體」，卻遭到官方長期糟蹋，得到充分證明。

民國六十年代，繼中華民國在聯合國的代表權被取代之後，海功號搭載著卅位船員、研究員和記者，展開第一次南極漁場探勘。歷經重重驚險，她在南極冰洋上升起國旗，創下七百噸漁船航抵南極的世界紀錄，讓當時日日期盼的國人同感振奮與驕傲。

緊接著美國和中華民國斷交，海功號七次航行南極，航行十五萬浬，相當於繞行地球七圈，不僅締造了「海洋台灣」光輝，更在那風雨飄搖的年代，為亟需「莊敬自強，處變不驚」的台灣，挹注了關鍵能量。

無奈，海功號在民國八十七年被移至基隆八斗子漁港岸邊後，便因缺乏管理而加速腐朽，面臨報廢。儘管基隆海洋保育協會曾透過認養，上船進行清理和除鏽、油漆，一度讓海功號得到重生契機，只是在被官方阻止後，就再次被閒置，繼續破敗。

海功號的象徵性地位與既有條件，無疑是進行全民海洋教育，最可能稱職的據點與平台。透過認養與妥善規畫及積極經營管理，海功號可成為深具教育內涵的博物館船。

全世界有好幾百座博物館船，通常都是將一艘舊船改裝後開放民眾參觀。遊客造訪，會先在甲板上逗留，接著到下層各船艙參觀，想見船員在船上活動的情形。各艙內部通常都會擺放一些經過復原，但已不能動作的引擎等設備，旁邊可能會搭配一些舊照片，或是有紀念價值的日誌、紀錄、文件。有些還會播放聽起來猶如親臨當年現場實況的錄音。

有朝一日，海功號博物館或許也可接受例如蒐集、保存、詮釋有關於海功號本身和台灣漁業的相關文物，並為大眾和學校提供諸多海洋教育的實境學習項目。

如今遇到最主要的問題是：船況已經很差，能修得好嗎？會需要花很多錢，甚至是錢坑嗎？

我們十五年前認養海功號時，她的情況比現在差很多，且有許多諸如登船人員的安全、以及艙底殘留廢油漏入港內等嚴重問題。當時靠著自籌經費，加上義工的投入，即能逐步整理到可讓民眾組團上船參觀、教學的狀況。這次可同樣分階段活化，進行長期管理、運作，讓她成為能自立自強運作的博物館船。

接下來，分別掌管漁業和文化的農業部和文化部，究竟要將海功號當成重要資產保存積極展開作為，或是要任她繼續破敗，直至無法挽救，實為驗證掌權者心目中，「海洋」究竟是什麼的重要指標。