印尼總統大選結果尚未正式公告，但是根據非官方快速計票結果，國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）獲得近六成選票，他於二月十六日逕自宣告選舉獲勝，將就任他處心積慮經營多年的總統大位。普拉伯沃及副手吉伯朗（Gibran，佐科威總統的兒子）非常興奮的向支持者感謝；這次選舉過程大致和平，然而號稱第三大民主國家的印尼（次於美國及印度），在後蘇哈托（Suharto）時期走向民主改革之際，卻留下些許不確定的省思。

首先，普拉伯沃過去的軍人威權及殘害人權的紀錄，讓許多有心人士對於他未來執掌資源豐富的印尼不具信心。普拉伯沃曾是印尼前總統蘇哈托的女婿，因而在印尼陸軍快速竄升，擔任陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令而掌握大權。普拉伯沃曾在一九九○年代率軍隊鎮壓東帝汶的獨立運動，又被指控涉及主導一九九八年的排華運動。雖然普拉伯沃後來接受政治改革的洗禮，組織政黨並參與兩次總統的大選，但是他的軍人威權形象仍令人質疑。

其次，文人出身的佐科威總統在二○一九年續任後，任命他的競選對手普拉伯沃擔任國防部長，佐科威顯然是想藉由普拉伯沃在軍方的實力，穩定印尼的軍隊。但是，這項任命卻給予普拉伯沃繼續掌控軍方的權力，這是普拉伯沃可以延續政治影響力的最主要原因。如今，普拉伯沃將成為印尼最高領導人，他將同時擁有掌控軍方的權力及政界的影響力，印尼的未來將有不確定的陰影。

第三，普拉伯沃延攬佐科威總統的兒子吉伯朗擔任副總統候選人，顯然有意接收佐科威的影響力以獲得總統大位。佐科威總統領導印尼十年，經濟持續成長，傲視於東南亞地區，佐科威總統的聲望高居不下。在競選期間，佐科威總統打破政黨政治的規範，未全力輔選所屬政黨（印尼民主黨）推出的候選人，卻特意與不同黨的普拉伯沃及他的兒子數度同框，引發梅嘉瓦蒂（印尼民主黨黨魁）的不滿。如今普拉伯沃及吉伯朗勝選，引發許多人對佐科威企圖建立政治王朝的批評；此外印尼民主改革後所建立的政黨責任政治，亦受到無情的負面影響。

最後，佐科威的兒子吉伯朗尚未滿四十歲，不符合印尼憲法規定的副總統候選人資格；但是，印尼憲法法庭卻於去年年底，裁決吉伯朗得以不受年齡限制參選，特意為吉伯朗清除參選的障礙。主持這項具有爭議性質裁決的印尼憲法法庭首席大法官安華（Anwar Usman），正是佐科威總統的妹婿，引發政治介入的批評。

至於普拉伯沃就任後對兩岸關係的影響，他在競選期間為接收佐科威總統的高支持率，數度表示將延續佐科威總統的路線，包括內政經濟建設及外交路線。佐科威總統在執政的十年期間，與中國大陸關係相當友好；他曾數次訪問中國大陸，習近平在中共廿大之後，於二○二二年十一月首度出國訪問，就是前往印尼參加Ｇ20高峰會議，並藉由視頻觀摩雅加達到萬隆的高鐵試驗運行，這是中國大陸在東南亞興建的第一條高速鐵路，可見兩國關係的密切。因此，普拉伯沃就任總統之後，印尼與兩岸關係應該不致有太大的變化。