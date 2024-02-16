綠電占比過半 風光背後的警訊

今年大年初二中午，台灣風光發電量達到一千零一萬瓩，突破十GW（百萬瓩）。當時尖峰用電十九GW，表示風光滲透率（風電及光電在系統占比）達到五十二％。經濟部為此發布新聞稿，認為是蔡政府發展綠能的重大成就，大肆宣傳。但本人看到此一新聞其實深感憂慮。

台灣今日不穩定的風電及光電裝置容量不到十四GW，過年時不穩綠電滲透率已超過五成。但依蔡政府規畫，二○二五年風光電裝置容量約廿七GW，屆時過年時不穩定綠電滲透率豈不是接近百分之百？獨立電網的台灣可以接受百分之百不穩定電力嗎？

其實風光占比五成已像在走鋼索，大家是否記得去年過年風光占比三成，台電已經呼籲民眾出門拔插頭？夜路走多了總會碰到鬼，風光電占比太高，必然增加台電調度因應不及導至大停電的風險。

其實真正的挑戰是蔡總統曾宣布二○二六年到二○三五年的十年間，每年增加一點五GW離岸風電、二GW的太陽光電，十年共增加卅五GW風光電，加上二○二五年約廿七GW的風光電，二○三五年風光電共六十二GW，相當於今日全台的電力總裝置容量。

依經濟部電力成長率預估，二○三五年平均尖峰用電，夏天約五十GW，冬天約卅六GW，都遠低於上述之綠電裝置容量六十二GW。當然台灣不可能時時刻刻陽光普照，風力強勁，以七成可用率計算，二○三五年午後綠電平均可提供四十三GW電力。依以上數據，二○三五年夏天及冬天之綠電滲透率將高達八十五％及一二○％，獨立電網的台灣怎麼可能容納八十五％及一二○％的綠電滲透率？必將發生大規模棄電以維持電網穩定。

要避免棄電的唯一手段就是儲能，但儲能極為昂貴。美國今日電池儲能設備約可儲全美用電一分鐘。德國綠電裝置極多，在本國無法消受時，也並未予以「儲能」，而是倒貼電費，以負電價方式輸往鄰國。

蔡政府今天儲能的妙招是氫能。但要四十度綠電才能電解一公斤氫氣，以一公斤氫氣使用燃料電池只能發廿度的電，轉換效率不到五成。每度綠電平均四元，則氫電單單「燃料」成本就是每度八元。

今後十年台灣電費要漲到什麼程度，經濟部不應黑箱作業而應該公開說明，以「安」民心。