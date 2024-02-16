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治網紅亂象 避社會弱智

聯合報／ 范振家／管理學博士（高雄市）
直播主「晚安小雞」事件，醫師指出，如果不看背後動機，可從人格特質和是否有精神疾病來看。 圖／摘自晚安小雞直播
直播主「晚安小雞」事件，醫師指出，如果不看背後動機，可從人格特質和是否有精神疾病來看。 圖／摘自晚安小雞直播

在當今數位時代，網紅文化迅猛發展成為社會的一大特色，同時也引發了廣泛的關注和爭議。最近，網紅「晚安小雞」在柬埔寨的直播事件，再次將網紅行為的問題推向了公眾視野，從而引發了對於網紅文化及其負面影響的深刻反思。

網紅行為的極端化和商業化已成為不可忽視的問題。許多網紅為了追求更高的關注度和收益，不惜使用爭議性話題或以危險、違法的行為來「博眼球」。這種行為不僅危害了他們自身的安全和形象，更重要的是，對於觀眾、尤其是青少年觀眾的價值觀和行為模式產生了負面影響。青少年作為一個心智和價值觀還在形成階段的群體，容易受到網紅行為的影響，模仿他們的行為，甚至把成為網紅作為職業目標，忽視了學習和發展其他技能的重要性。

當前對於網紅行為的監管存在顯著缺失。雖然國外已有立法將網路納入管理，但在台灣，相關法規和監管措施仍然滯後，未能有效應對網紅文化帶來的挑戰。隨著觀眾趨於重口味，現有的法規如廣電法等，對於網路媒體的規範仍然不夠。這種監管的缺失不僅使得網紅行為難以受到有效制約，也使得社會大眾對於網紅帶來的負面影響感到無助和擔憂。

網紅文化的盛行也反映出社會名利觀的扭曲，和對於成功的追求過度簡化。網紅快速崛起、名利雙收的故事，給人一種錯覺，以為通過網路成名是一條快速致富、低門檻的捷徑。然而，這種觀念忽略了背後的努力、創意和責任，許多網紅的成功是建立在短線經營和爭議性話題上，最終受害的還是一般民眾，尤其是那些未能辨識訊息真偽的青少年。

對於網紅亂象的治理，需要多方面的努力和措施。首先，主管機關應當加強立法和監管，更新和完善現有的法律法規，以適應數位媒體時代的特點和需求。這包括對於網路直播和自媒體內容的規範，以及對於網紅違法行為的懲罰措施。其次，網紅和自媒體平台也應承擔起社會責任，建立和完善內容審核和用戶管理機制，避免傳播有害訊息和內容。尤其是家長和教育工作者，也需要提高對於網路訊息的辨識能力，引導青少年建立正確的價值觀和成功觀，避免盲目追求網紅夢，忽略了個人的全面發展和社會責任感。

網紅現象所帶來的問題和挑戰需要社會各界的關注和共同努力，也期待通過立法、教育和自我規範網紅文化，避免「社會弱智化」現象。應當採取多元化的策略，既要正視其帶來的挑戰，也要充分利用其正面潛力，共同促進一個健康、理性和進步的社會環境。

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