綠藏「類黨產」 國會須撥亂反正

蔡英文於二○一六年上任總統後，即於該年八月卅一日成立「不當黨產處理委員會」（黨產會），對於戒嚴時期有關政黨不當取得財產進行追索；另於二○一八年五月卅一日成立「促進轉型正義委員會」（促轉會），進行開放威權時期政治檔案、平復司法不公等工作。

黨產會和促轉會主要對象皆為國民黨，對於所謂「附隨組織」之認定，完全由民進黨政府與其掌握之司法體系認定，至於該組織是否亦帶給社會助益，則從未有過適當考量，如救國團、華興育幼院改制之華興中學與圓山大飯店等。由於民進黨對國民黨採取的行動具有嚴厲的報復性與懲罰性，加上二○一八年七月一日開始對卅多萬退休軍公教人員進行「年金改革」，未妥善考慮時代背景與處理上的公平性及寬容性，皆嚴重加劇藍綠族群間的衝突。

由於民進黨認定剝奪了黨產以及經歷促轉的國民黨必然失去動能與民意，在此後選舉再難獲關鍵勝利，因此數年來未見民進黨對黨產會、促轉會、年金改革所造成藍營仇恨感的嚴重性有所警惕，可見民進黨的政治文化十分淺薄，缺乏遠見。

然而，蔡英文政府近八年來，由於「政策／權力尋租」產生的貪腐現象日趨嚴重，此次大選民進黨喪失大量年輕選票，與此有直接關係。所謂「政策／權力尋租」，乃是以配合國家政策及節省支出、執行效率與創造就業之名，將政府業務以合約方式大量外包，與執政黨關係密切的少數民間企業則濫用受委託權力謀取巨額私利，產生了「新興產業」，其中以光電案、疫苗採購案、高端炒股案、雞蛋採購案、公共工程弊案等情節最為嚴重。然由於其具有合約「合法性」，在野黨與社會大眾無法可施。

目前民進黨將繼續執政，難以停止及有效限制原「尋租合約」繼續執行，對於其中內容亦可能無適當法條予以公開。以上所舉僅是曝光的案例，其他密密麻麻、大大小小的「政策／權力尋租」案件，更難查明其資金流向。

近年來由「政策／權力尋租」所產生的利益團體，無異於是民進黨的「附隨組織」，所牽涉金額之鉅甚至可能遠超過黨產會所追討歸公的國民黨黨產總額。而且這些利益團體在選舉中給予民進黨經濟支持，已是公開事實。因此，雖然民進黨以公平公正之名，以黨產會、促轉會對國民黨的清剿十分成功，但自身也陷入了「藏富」於支持民進黨的利益集團所形成的另一種「黨產」。

絕對的權力帶來絕對的腐化。此次大選，有六成民眾欲下架民進黨，立法院正副院長由國民黨取得，獲年輕人支持的民眾黨選後聲望不墜，加上兩岸關係有愈演愈烈情況，筆者認為，這是歷史的鐘擺已擺向否定民進黨的跡象。

即將上任總統大位的賴清德，要如何嚴格整治貪腐及穩定兩岸關係，立法院是否可以對民進黨八年失政撥亂反正，並有效平衡民進黨危險的大陸政策，對今後台灣的安全與發展至為重要。