日前傳出台灣旅客在越南富國島被旅行社領隊拋棄而回不了國，有人全家花了幾十萬元，卻只待兩天就出事，真是活受罪，顯示部分旅行社的服務品質很差，爾後消費者千萬要小心。

其實富國島的許多遊樂設施都是人工打造的，比台灣遊樂園區好不到哪裡，卻有許多台灣人仍願花大錢前去，當了冤大頭甚至找罪受。

其實台灣有許多世界級的自然風景區，如溪頭、日月潭、太魯閣、阿里山，都是值得一去再去。其次諸如，平溪放天燈，順便觀賞附近十分瀑布，還有新北淡水老街、彰化鹿港、高雄旗山，甚至最近的愛河黃色小鴨。

日前筆者到淡水逛老街，參觀紅毛城、馬偕墓園、欣賞落日美景，還可以搭渡船到對岸八里騎腳踏車，瀏覽河畔風光，順便到十三行博物館參觀。至於美食，更是令人讚不絕口。

總之，幸福往往就在自家庭院裡，許多人因未慎選旅行社而有了不好旅遊體驗，只怕會後悔為何不在台灣旅遊就好。