論新閣揆人選／須體察民意 帶領台灣前行

隨著新的一年來臨，台灣政壇迎來轉型的關鍵時刻，準總統賴清德面對的不僅是提名新任行政院長的任務，更是對台灣未來發展方向的重大決定。朱敬一、沈榮津、林佳龍、鄭文燦、卓榮泰、鄭麗君、童子賢等成為可能的閣揆人選，每位都擁有獨特的背景和專長，但也面臨著不同的挑戰。

朱敬一，具有豐富的經濟學背景和國際經驗，他的專業能力有助台灣在全球化經濟尋求更大突破。然而，他的挑戰在於需要將理論知識轉化為具體政策實施的執行力。

沈榮津，擁有深厚的政府管理經驗和經濟政策專長，適合領導台灣經濟轉型。但他的挑戰在於，需加強其他非經濟領域的政策規畫與前瞻科技視野。

林佳龍，做為總統府秘書長、前台中市長與交通部長，擁有豐富的公共政策和行政管理經驗。然而，過往兩次的市長選舉失利可能影響其政治資本，他需要證明自己能夠在更廣泛的政策領域內有效施政，並獲得民意支持。

鄭文燦，作為行政院副院長及前桃園市長，鄭文燦在地方治理上取得顯著成就，但學術爭議可能影響其公眾形象。他面臨的挑戰，是如何處理更大規模的國家施政議題，需要在多元政策領域展現領導力。

卓榮泰，曾擔任民進黨主席與秘書長，政治經驗豐富，擅長政黨協調和政治策略，有助在立法院推動政策，且曾在賴清德行政院長任內擔任秘書長，與賴有深刻的互信基礎。然而，他面臨的挑戰，是需要在更廣泛的行政管理領域證明自己的能力與領導力。

鄭麗君，以文化部長的身分推動文化政策和創新，展現她在文化與創意產業發展上的洞見。但是政治經歷過於單純，面對複雜的國會生態以及黨內大老前輩，恐怕無法壓住陣腳。她面臨的挑戰是如何將這些質疑轉換成支持，以利政策推動。

童子賢，作為科技產業領袖，他在科技界的成就及對公益與文化活動的投入，可能使他在賴清德心中占有特殊地位，尤其是在推動科技發展、文化藝術與多元社會方面。如果賴清德重視這些領域的發展，跨領域經驗可能會增加賴清德對他的信任度。他的挑戰在於，如何將企業界的創新精神帶入公共政策制定；同時，做為企業領袖轉任政府高官，可能需要時間適應公共政策制定和政府運作的差異。

在選擇行政院長的過程中，賴清德不僅需要考量閣揆候選人的專業能力和經驗，更重要的是評估他們是否能與自己的政策理念一致，並獲得民眾的信任與支持。候選人的人際關係網絡、政治敏感度和危機處理能力也是關鍵考慮因素。在台灣的多元政治環境中，選擇合適的行政院長，將直接影響政府的施政效能和社會的整體和諧。每位候選人都有機會為台灣帶來新的希望和機遇，關鍵在於他們是否能夠體察民意並敏捷因應國際情勢，引領台灣穩健前行，為台灣打造一個穩定、和平與繁榮的新未來。