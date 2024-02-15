今年春節的國旅，在許多的城市結合燈會以及相關行銷議題推升之下，帶來人潮與商機，但相較於在台灣旅遊，還是有許多國人傾向出國。

今年高雄燈會的黃色小鴨及台北燈節在西門町，都帶來了關注及觀光人潮，卻也同時發生不少糾紛與問題。近年來無論是城市觀光規畫、費用或者是旅遊環境品質，國旅的爭議大致來說，有以下三個層面：

第一個是行人地獄，在有捷運或大眾運輸較為方便的都會，旅客比較容易去搭乘及完成旅遊目的，但在眾多的鄉村景點、地方夜市和較缺乏交通秩序的旅遊地點，常可看到行人與車爭道的危險現象。有許多地方甚至根本就沒有讓行人可以安全行走的交通規畫，有的遊客或居民隨意違章停車及不遵守秩序騎機車，都讓旅客感受到不安全。

第二個層面則是在買氣，今年較以往已經有了相當多的提升，尤其是高雄的觀光景點有眾多的人流及餐飲市集。台北燈節結合了西門町商圈，商家也有很不錯的營收表現，甚至有不少觀光客提前預訂餐飲服務。

但除了餐飲，我們也可發現其他商品的買氣還有相當的提升空間，尤其是跟城市本身有關的伴手禮。原因在於，以地方特色來說，很多的特色產品其實大同小異，即便是伴手禮的內容與包裝也雷同。對遠道來訪的觀光客來講，若很容易在不同地方買到類似的東西，購買意願自然降低；甚至有些品牌號稱當地特色，卻在每個城市都有販售，讓人感到荒謬。

第三個層面則是飯店旅宿業者的非戰之罪，不少人認為住宿的價格是影響國旅的原因。農曆春節許多人會去觀光旅遊，除了因春節型態改變，不少消費者一開始就將旅遊定為主要的春節活動；透過訂房網站及旅行社業者，其實已降低了不少的訂房成本。

事實上，可能讓我們感到卻步的原因，在於當住房的需求得到滿足後，卻沒有與觀光景點、夜市或是一些特定的旅遊目的地產生交通連結。純住宿的話，出國反而更有異國風情與體驗，不能只是歸責房價的問題。以出國旅遊的經驗來說，比較重要的觀光目的地和住宿會綁在一起，或是有相對應的交通及接駁方式。台灣有些品質不錯的飯店旅宿卻因為位置，和城市後期的觀光發展區域有些距離，而影響了消費者上門的意願。

另外，台灣的觀光行為倚重特定節慶與活動，這時一股腦地都訂房在重點區域，價格自然就被拉高；但在價格較為便宜的地方，卻沒有相對應的交通銜接及配套景點。以國旅來說，為了帶動觀光產業還是值得持續投入，但除了補貼國外旅客的消費，從交通、秩序和觀光策略的整體規畫來投入資源，才是長久的方式。

當我們旅遊時走在街上卻發現沒有路可行，或遇到惡質的旅客，以及想購買伴手禮留念卻沒有值得入手的商品時，下次要再到這個城市的意願就不高了。若能讓國旅的發展更為成熟與理想，相信國人甚至是國際觀光客，也更願意主動上門。