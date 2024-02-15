別拘泥習俗 過年不受氣

農曆春節在國人的歡樂聲中過去，筆者在假期間仔細觀察過年習俗或年節動態，發現存在著一些迷思值得大家省思。

年初一、初二筆者到一間宮廟當義工，一大早開廟門後就陸續有信眾進廟拜拜。過了九點後廟內已充滿人潮，情況如過江之鯽般擁擠不堪、摩肩擦踵，而且人手三柱香煙霧繚繞，再加上人聲吵雜，整個廟裡的空品及環境可說相當不理想；此外，戴著口罩，相信每個人都會覺得非常不舒服。當然，過年走春到廟裡拜拜或點光明燈、安奉太歲是民間既成習俗，也是祈福求平安之事，不過非要選擇在這幾天人多時到廟拜拜受罪嗎？其實在春節前或平常日，只要心存虔誠之心去拜拜，應該也都可以獲得神明的庇佑，實在不必非要選擇在初一、二這兩天不可。

其次，自從政府發行公益彩券以來，為促銷彩券銷售業績，每逢春節期間都會加碼中獎金額及發行應景刮刮樂，供民眾過年娛樂及一圓富翁之夢；然而大獎往往只是少數幾個，均分全台各地投注站，事實上中大獎之機率相當低，如有不少人買整本的兩千元刮刮樂來刮，結果幾乎都是虧錢作收。

筆者在一間彩券行觀察到，有些民眾買刮刮樂刮完後，不管中獎或槓龜就是一直買，一點都毫不手軟，似乎非刮到中大獎不可，絲毫不知節制，最終結局恐怕都是賠錢了事，甚至把平日辛苦工作的積蓄或年終獎金花光，極為得不償失。不要被「過年就是要玩刮刮樂或買彩劵」的廣告誤導或誘惑而狂買狂刮。政府發行公益彩券乃以公益性質為主要目的，民眾購買彩券應抱持行善做公益的心懷且小賭怡情就好，量力而為千萬不要有豪賭心態存在。坦言之，還是要回歸正常上班工作掙錢及儲蓄累積財富，比較切合實際也才是正途。

再者，春節假期因有多天連假，許多民眾也都外出行春遊玩，所以長久以來每逢春節假日不管高速公路或平面道路處處塞車，民眾總是飽受塞車噩夢之苦而怨聲載道；而各大風景遊樂區更是人山人海、紛亂雜沓，排隊時間長、玩的時間卻極短，恐怕影響旅遊品質與興緻，甚或弄得歡樂氣氛盡失敗興而歸。難道這種情況無可避免嗎？其實不然，只要能稍稍調整遊玩時段或地點即可避開。目前平常均有周休二日可充分利用，利用一般假日出遊應該就可避免塞車或人多之苦。

如果能摒棄這些年節一窩蜂的迷思或不拘泥於某些習俗形式，相信必可過一個快樂盡興的年節，而不必活受窩囊氣。