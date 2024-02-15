國運在領導人一念之間

農曆新年期間，全台各大廟宇一如既往抽出國運籤，對於籤詩的解讀各有異趣，令眾人都存有想像空間。然則，國運籤聊勝於無，僅能做為參考，國家運勢的走向仍掌握在領導人手上。

整體說來，今年上半年大抵就是過渡階段，蔡英文總統為讓自己的歷史定位能美化一些，勢必會設法守成，除避免再有邦交國與我斷交之外，整體變數應該不多；但五二○之後，賴清德走馬上任，雖然仍舊是民進黨執政，但在舊瓶裝新酒的狀況下，就增添了許多變數。

首先，賴清德在台南市長任內曾有逾兩百三十天不進議會的紀錄，足見賴清德是個主觀意識極強的領導者，在朝小野大的既定框架之下，為了國家各項政策能順利推動，他是否願意做出讓步，就成了關鍵；其次，選前賴清德曾說過中華民國憲法是大災難，而在他依中華民國憲法就職總統後，究竟會如何面對這部被他視為災難的憲法，也端視他個人的態度。最後，賴清德曾主張的務實台獨主義，也會牽動兩岸的關係，可以說兩岸的「戰爭與和平」，全視他一人的決斷。

由此三點觀之，台灣未來的國運絕非任何一間廟宇的國運籤所能決定，而完全取決於新總統賴清德的一念之間，唯有賴清德先生能拋棄個人喜惡，以全台兩千三百萬人為念想，在做出各項決定前心有台灣，我們的國運才能順遂亨通。