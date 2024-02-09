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事關食安 檢調應介入

聯合報／ 蘇明通／公務員退休 （台北市）
食藥署與台中市政府今同步公告複驗同一盒台糖冷凍梅花豬肉片結果，都含有瘦肉精「西布特羅」。圖／台中市政府提供
食藥署與台中市政府今同步公告複驗同一盒台糖冷凍梅花豬肉片結果，都含有瘦肉精「西布特羅」。圖／台中市政府提供

台中市衛生局上月十五日抽檢國防部台中福利站販售的冷凍肉品，因驗出台糖梅花肉片含有瘦肉精「西布特羅」，引起中央迅速以其他抽檢結果強力反擊，但在食藥署複驗亦有檢出的情形下，中央政府才改變態度，但仍質疑為何全國只有被抽中的那一包有問題。

從統計學觀點來看，抽查一包有問題，代表很多包都會有相同問題。至於總共多少包會有問題，實有必要追查國防部台中福利站的台糖肉片是由那家廠商供銷？以及該廠商有無使用台糖包裝樣式，卻內含非台糖肉品的造假牟利情形。

不過事件擾嚷至今，問題肉品如果都已經被民眾吃下肚或遭銷毀，探查真相將更加費力。

由於國防部台中福利站掛著國防部招牌，地方衛生單位如果較少前往抽檢，而福利站自己也無檢驗能力，不肖廠商就有可能看準這點而冒用台糖招牌及其包裝樣式，打入福利站體系，供應問題肉品，只是沒想到被台中市政府的食品衛生稽查單位抓包。當然，實際情形是否如此，尚待釐清。

廠商以問題肉品打入國防部供應體系被抓包，民國一○三年曾出現類似案例。當年台南地檢署偵辦軍商勾結，破獲廠商以保水劑注射入肉品（俗稱灌水），使肉品增重百分之卅至四十，藉以降低銷售成本，再銷售給軍方，該案相關人員後來都被起訴或判刑。

此次台糖肉片瘦肉精風波，事關民眾食安，檢調單位應介入調查，協助早日釐清真相。

國防部 衛生局

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