事關食安 檢調應介入

台中市衛生局上月十五日抽檢國防部台中福利站販售的冷凍肉品，因驗出台糖梅花肉片含有瘦肉精「西布特羅」，引起中央迅速以其他抽檢結果強力反擊，但在食藥署複驗亦有檢出的情形下，中央政府才改變態度，但仍質疑為何全國只有被抽中的那一包有問題。

從統計學觀點來看，抽查一包有問題，代表很多包都會有相同問題。至於總共多少包會有問題，實有必要追查國防部台中福利站的台糖肉片是由那家廠商供銷？以及該廠商有無使用台糖包裝樣式，卻內含非台糖肉品的造假牟利情形。

不過事件擾嚷至今，問題肉品如果都已經被民眾吃下肚或遭銷毀，探查真相將更加費力。

由於國防部台中福利站掛著國防部招牌，地方衛生單位如果較少前往抽檢，而福利站自己也無檢驗能力，不肖廠商就有可能看準這點而冒用台糖招牌及其包裝樣式，打入福利站體系，供應問題肉品，只是沒想到被台中市政府的食品衛生稽查單位抓包。當然，實際情形是否如此，尚待釐清。

廠商以問題肉品打入國防部供應體系被抓包，民國一○三年曾出現類似案例。當年台南地檢署偵辦軍商勾結，破獲廠商以保水劑注射入肉品（俗稱灌水），使肉品增重百分之卅至四十，藉以降低銷售成本，再銷售給軍方，該案相關人員後來都被起訴或判刑。

此次台糖肉片瘦肉精風波，事關民眾食安，檢調單位應介入調查，協助早日釐清真相。