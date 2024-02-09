綠官護瘦肉精 重利失德

讀過教育心理學的人，都對「內在價值」耳熟能詳。這個廣泛用於各領域的字眼，在教育方面指事物本身的價值，例如人性─做為人，本身就有價值。品德、歷史、學問，也都屬於內在價值。與內在價值相對，是「工具價值」。教師檢定常有考題是，當前台灣教改思潮說「為未來生活做準備」，此觀點就強調教育的工具價值。工具價值把事情好壞之評判建立在實用功能，例如金錢、人設、頭銜等等。

以正在高雄展出的黃色小鴨為例，強調內在價值的人，會檢視它的美學、環保意義，但認同工具價值者，是以帶來多少觀光客、入帳多少經濟收益去衡量。

拿內在價值與工具價值的觀點去看台糖豬肉片驗出禁藥西布特羅竟引發中央與地方角力一事，就完全明白了。

當地方政府把關食品安全，民眾也希望安心採購春節必備的肉品，衛福部卻猛嗆地方政府，民進黨也舉行記者會，由立委蔡易餘與陳亭妃呼籲廠商提告，結果中央食藥署複驗檢出禁藥後，即閃爍其詞。倘若因此認為民進黨人、網軍側翼真會去採買、食用有疑慮的食品，是大錯特錯。弔詭就在於，「食安」本身或為民謀福利，這些都不是他們心中的重點，他們的考慮是這東西吃進嘴裡會不會害到自己，以及如何藉此事去打擊未來的選舉對手，甚至，更眼前的重點，是如何與中央政策同調，以便在日後論功行賞加官進爵時，撈到更高職位。

前陣子課綱刪減文言文的爭議，使顧炎武的「士大夫之無恥是謂國恥」和道德教育引起爭論，也是類似緣故。顧炎武個人的政治思想，或如爭議後所見，延伸到紅樓夢作者曹雪芹、以及對東亞大航海歷史有深遠影響的鄭氏集團，他們支持或貶抑哪個政權，其實無關道德內在價值的宏旨。

即使迴避廉恥和道德等字眼，值得思考的是整個社會是否被權力、財富、地位吸引，更傾向自私自利的個人主義，甚至導致物化、剝削他者，造成族群、環保等災難。具體的是，人們上街隨時隨地看到交通違規、不尊重行人路權，卻得等到外國媒體嘲笑台灣是行人地獄，才開始想如何改善形象。這種社會真是我們想要的嗎？價值觀是與生俱來或受教育影響呢？難道我們不期望台灣是以同理心、責任感為內在特徵的社會？或者，我們太習慣政客把喊打當成鞏固自己權位、勢力、地盤的黑道手段，無形中累積很多危機意識，價值觀愈發轉向外在的安全感指標？

食品禁藥的事情終會煙消雲散，但是當我們愈來愈趨向外在價值，愈來愈認同把權力和統治地位當成處事的標竿，整個社會離真正的和樂幸福將愈來愈遠。