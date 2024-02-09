「立春」當日迎來龍年，十二生肖，聲稱屬龍者，音量好似特別大，特別吉祥；「龍」於中華文化傳說中之神異，無可取代，西方人卻畏懼三分。

「龍的傳人」歌詞內有一段：「巨龍腳底下我成長，長成以後是龍的傳人，黑眼睛黑頭髮黃皮膚，永永遠遠是龍的傳人」。兩岸迎著同樣的龍年，貼同樣的春聯，吃同樣的年夜飯，說同樣的吉祥話，也同樣流行一句話：「有錢沒錢，娶個媳婦好過年」。同樣面臨少子化與生命延續的課題，「媳婦」的角色更是重中之重，也凸顯龍的傳人中，女性之珍貴與偉大。

年初開票，民進黨繼續執政，今後兩年沒有選舉，少了紛擾。趁此時刻，期盼兩岸修好，士農工商皆大歡喜，庶民經濟提升，國泰民安。百姓龍年行大運，何樂不為？