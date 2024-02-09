迎祥龍、降惡龍 過個好年頭

新歲甲辰年，甲木為青、辰為龍，因此又稱為「青龍年」。龍是祥瑞神物，有不少人計畫生個龍寶寶，祈願子女成龍成鳳。然在台商圈卻擔心「黑兔走入青龍穴（年），欲盡不盡不可說」（《推背圖》讖詩）。質言之，去年黑兔年兩岸局勢動盪會否沿續到今年？讖詩不可盡信，然就現況觀察並沒有樂觀的趨勢，經商最敏感的那條神經，終究是政經局勢不穩。

龍，甲骨文像一條張著大口，蜷縮身體的巨蟒，而冠首，是象形字。然龍為傳說，無形可描摹，對不存在的事物，似乎是先民依傳說想像出來的文字。其字本義，龍是古代傳說中一種有鱗有鬚、能潛能飛、能興雲作雨的神祕動物。

「大哉乾元，萬物資始乃統天」（周易，彖傳，乾）。天地萬物之創始，宇宙運行變化，皆本乎天，自有其天道法則，故乾取象於天。「大明終始，六位時成，時乘六龍以御天」（周易，彖傳，乾），天道運行適用不同的時空環境，遵循由始到終的發展程序，表現出不同的方式。爻象動乎內，乾六爻取象於龍， 是指潛龍、見龍、惕龍、疑龍、飛龍、亢龍；好比駕馭著六條巨龍自由翱翔，以應合天道的運行。將六龍的潛升融入人文觀點，人之機遇升降無常，隨時機變化而運用。處卑則乘潛龍，出則乘飛龍，然飛龍恐不知盈不可久，而成亢龍；德行修為關鍵在於「君子終日乾乾，夕惕若」的處世態度。從「統天」到「御天」的論述，可體認到「統天者，乾元之用；御天者，聖人之用」的道理。龍經過《周易》的取象詮釋，將其推升到另一種文化高度。

龍年春吉聯以龍為主題，大陸春晚以「龘」字為主視覺，是個組合字。《玉篇》注云：「音沓。龍行龘龘也」，形容群龍騰飛的樣子。「龍行龘龘，欣欣家國」是其慶賀新年主題，以簡體字為主的國家，選擇如此生僻的繁體字，似乎有點反差。蔡總統是以「萬物興龍」為慶賀主題，以龍為隆的諧音，祝國運昌隆。馬前總統則提筆書寫春聯「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」，在聲韻上似乎採寬對的格局，餘皆合對仗，意謂除去紛擾，袖塵送舊歲，霑潤祥瑞迎新年。其它各縣市大部份從國台語玩諧音梗，如桃園市「龍（攏總）來桃（討）喜」；新北市「吉龍舞春（錢攏有剩）、龍舞春吉、春吉龍舞」國台語諧音梗混用，有如繞口令。春聯本是傳統特有的文學形式，「龍的傳人」似乎將龍文化玩浮淺了！

龍能通天，可以徵瑞，也可以兆禍，故龍有祥龍與惡龍之別。祥龍可嘉惠黎民萬物，惡龍可塗炭生民，故傳說中有羅漢降龍。蔡英文民進黨一黨獨大，國會輾壓式護航，獨攬五院大權，獨立機構亦不放手，形成「聖意獨裁」的民選皇帝，實施「一條龍」統治。「飛龍在天」在台灣上空盤旋，是祥龍亦或惡龍乎？選後新民意產生，有否羅漢可降服制衡這權力怪獸？

養心如養龍，屈伸能從時，變化於無形。然龍德乾健中正，經過歷史的演進，龍的意象融入社會活動，因而積澱出中華民族的龍文化。