不論好壞 「龍」回家團圓

小年夜，雖然下著雨，菜市場依舊人聲鼎沸，年味和煙火氣都在這裡。高手在民間，這裡也是臥虎藏龍之地，賣自己手寫春聯的大哥，攤位飄著墨香，比起印刷品多了幾分溫度和誠意，讓人想起小時候，自己裁紅紙手寫春聯的純樸年代。賣手工甜粿的阿姨喊著：「自己做的，吃甜甜，過好年！」賣橘子的老闆招呼客人：「大橘大利，保證你咬一口，一定不放手！」菜市場熱騰騰的生活氣息，龍騰虎躍喧囂著，奔向嶄新一年。

俗話說「有錢沒錢回家好過年」。看到一則短片，外地打工的游子到了村口，近鄉情怯徘徊了許久，因為這一年沒掙到多少錢，回家過年就怕父老鄉親問起。然而等他進村，小孩早已經等在村口，父母親早已準備好一桌熱騰騰的飯菜，一年來打拚累積的壓力、所有的辛酸委屈，都在進家門那一刻得以慰藉釋放。有位父親為了迎接孩子過年，早已剷開一條長長的雪路；年，就在回家的路上，就在不遠的燈火闌珊處。這一年，不管你錢掙多掙少，輝煌或黯淡，家裡總有人殷殷盼著你回家團圓。

來台灣工作即將滿十二年的泰國移工瑪莉，兒子在大陸念書就業，早已習慣中國的過年方式。每年春節，必定會飛來台灣陪伴媽媽一起過年。他說：「媽媽在哪家就在哪，年就在哪」，飛越千里，也要回媽媽「家」團圓。

有人感嘆，現在過年是「王小二過年，一年不如一年」，尤其今年基本薪資調漲，帶動新一波萬物齊漲，大多數人的薪水卻沒有漲年菜大漲，人們受通膨所苦。過年不容易，日子更不容易，但還是發揮龍馬精神向前衝；鄰居小年夜一早送完貨，回家洗洗刷刷，除舊布新，把自家寫的春聯貼起來，紅通通的喜氣透著年味和喜悅，還有祝福。

世道也許不盡如人意，過去一年，台灣壟罩在戰爭、通膨、經濟衰退、兩岸不安陰影中，但「沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春」。紛擾的一年已經過去，陰晦的、黯淡的、腐朽的、失意的通通留在過去，前面早已是萬樹爭春。二月四日迎來第一個節氣「立春」，公園裡梅花、茶花、櫻花在微雨中競相綻放，嚴冬擋不住春天腳步。「最是一年春好處，絕勝柳滿皇都」，璀璨煙火中，迎來最美的早春時節。

朋友拿了一張三重郵局寫的創意春聯「吉龍舞春」，用台語唸就是「錢都有剩」。天降祥龍，飛龍舞春，祝願您在新的一年龍騰虎躍、龍圖大展！