立院的立法權／擺脫意識形態 訂福國利民法案

中國大陸在這次台灣總統大選前，將石化、紡織、機械…產業取消優惠關稅，改課一般進口關稅。產業界叫苦連天，民進黨政府跟過去一樣，朝中國大陸罵，同時說要向WTO提出告訴，這些都不能解決問題。到現在為止，看不到政府部門提出的對案。中國大陸對台灣產業課稅，對日本、韓國RCEP的成員國免稅，那麼對台灣產業，不止是成本的墊高，而是失去市場競爭力，可能導致退出中國大陸市場，後續會不會引發台灣的失業潮，令人憂心。這樣的狀況要怎麼辦？總不能任由民進黨政府逢中必反的意識形態，將這麼重大的國計民生擺爛不理。

我認為韓國瑜和立法委員們應該找相關的產官學，產業工會、工商協進會、縣市首長，開聽證會；國民黨的智庫也要獻策獻力，一起討論現階段政府應該有什麼樣的對策來協助產業開展新的市場，而讓台灣的從業者能夠安居樂業。彙總意見，取精用宏找出幾條發展的路徑，就會是一個好的法案。

二○二三年，台灣和中國大陸進出口貿易總額二七○○億美元，占台灣全年外貿總額的卅五％，其中台灣出口到大陸二千億美元，進口七百億美元，順差一三○○億。一年賺中國大陸這麼多的錢，不和氣生財，還常常謾罵中國大陸不民主、用武力威脅台灣，細數人家的不合理，不檢討自己的不規範。然後兩岸對嗆，這怎麼是做生意的邏輯？未來務實台獨工作者賴清德執政，情況會不會越演越烈，令人擔憂。如果中國大陸將一項項的對台優惠抽離，或將ECFA取消，對台進出口實施制裁管制，那麼台灣的外貿要怎麼往下走？

再例如，提出新的能源政策。這個問題攸關台灣的現在和未來，各黨在總統大選的時候，政見盈庭，選舉塵埃落定，勝選的民進黨要怎麼做？重啟核電？賴清德雖有暗示性的允諾，但他會將民進黨反核這個神主牌丟棄？將未落實的新能源計畫再重新來過？老百姓未必有信心。

政府一直吸收在大陸的台商回台投資，也希望外商增加對台灣的投資；三不五時的拿出經過美化的備載容量數字，以廣招徠。我們自己看了都心虛，為什麼到了夏季尖峰時段，會輪流限電？或不定時的停電？

韓國瑜可以做的就是好好的和產官學、工商團體討論未來十年台灣的能源發展計畫，再由立院的國民黨黨團和智庫一起研究，訂出好的能源政策方案，在立法院討論通過，交由行政部門施行，同時立法院也要盡監督的責任。

從台北市農產運銷公司總經理、高雄市長，過往的行徑來觀察韓國瑜，他是非典型的政治人物，他有一種勞服眾人、實事求是的傳教士精神，對國家社會更有一種先憂後樂的使命感，這是今天台灣的政治人物所罕見的。從他的政治初心來看，他願意苦民所苦，樂民所樂，將這種精神擴而大之，就是「計天下利，求萬世名」的格局。希望韓院長能夠大破大立、登高望遠，秉持超然、中道的精神來處理艱難的院務。

美國已故總統詹森在聯邦參議員及總統任內，長期參與政策法案的推動，他常自我期許，在重要時刻要臨空思考：

我一個自由人，我是一個美國公民；

我是美國國會議員（美國總統）；

我是民主黨黨員。

將政黨屬性放在後面，就是在思考的過程裡，期許自己參與法案，都要將政黨的意識形態放到一邊，只要是福國利民的案子，就要全力去推動。

在他總統任內，ㄧ九六四年開始，達成了一系列美國民權法案，這是一個廣義種族平等法案，每個人的權利都是自由、平等，禁止選舉、公共設施、跨州貿易、工作場所、交通工具、住房…有任何的種族歧視。這個法案奠基了美國的黑白平權，意義深遠，對於美國的多元種族平權，有莫大貢獻。

韓國瑜是國民黨的不分區立法委員，但希望在法案的推動上，不要以國民黨的利益和意識形態來左右自己的思維；韓國瑜是中華民國的立法院長，要有凌駕的高度，訂出一些真正關心人民、產業福祉的法案。如能這樣，立法院是幸；中華民國是幸。