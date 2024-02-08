檢驗是科學 沒有羅生門

女兒因工作關係通常吃晚餐都在十點後，常常煎一片肥瘦兼具的肉片，沾醬，放一段蔥白，一片蒜，一節生辣椒，裹著整片入口，配上小酒，享受美味，邊看電腦邊吃；我告訴女兒就買家旁邊「台糖」的豬肉，有品牌，有認證又方便，我們就這麼一直吃著。

近日新聞卻報導，台糖冷凍梅花豬肉片被台中市政府檢出含微量瘦肉精。天啊！食安不安了，紛亂的心，到底什麼是安全的？安心的？

我從事實驗室檢驗工作四十餘年，檢驗是科學的，面對測試的結果，坦誠以對；何況相關實驗室均獲得全國認證基金會「ISO/IEC17025測試與校正實驗室能力一般要求」之認證，具公信力。實驗室人員之專業不容受到質疑，認證要求人員及操作，特定設備校正，設施與環境，評估結果人員之能力，各種要求環環相扣，以期能滿足社會期望之公正客觀的服務。

檢驗是科學，沒有「羅生門」，簡單的專業抵不過政治嗎？在這標章眾多紛亂的社會，哪個「標章」能真正保障消費者權益？什麼能買？什麼能吃？是誰的責任？誰能幫忙解決，消費者已一頭霧水。唉，家裡從此就不買台糖產品，至於長久以來吃下肚的，怨天，怨地，怨政府？只有無語問蒼天。

沮喪之時，看到新聞播出台中市府與衛福部啟動雙軌複驗，台中市與衛福部食藥署均檢出西布特羅。內心甚為激動，眼眶泛淚，是為台中市衛生局食安處檢驗人員感到心疼，這些日子的忙碌與壓力終於得到肯定及安慰。

以筆者從事的「紡織檢驗」來說，對社會貢獻是多元的，不僅於刑事科學上可幫助刑事單位分析扣案之紡織類證據，進而引出破案的契機。另以法院紡織類訴訟案為例，筆者在專業上不斷接受挑戰，就如台中市衛生局食安處，能力不斷被激發，經驗一次次累積，適切提供專業經驗給法官參考，並藉由運用紡織檢驗結果去解決司法紛爭，減少司法訴訟案延宕不結之資源浪費，促進公平交易，甚至「和解」，進而醖釀出社會和諧氛圍。

回首前塵，奉獻一生青春在紡織「檢驗」，我這顆小小的「檢驗」螺絲釘，默默的貢獻我的專業，對得起紡織界，也對得起社會。「檢驗」專業人員的「經驗與判斷」，在關鍵時刻更為重要。

台中市衛生局的團隊，展現自信及專業判斷，去凸顯測試報告的公正、客觀及權威性，是全國人民之福，感謝您們為人民把關。