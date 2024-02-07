通識生師比 避免邊緣化

報載近年來由於少子化的緣故，許多大學專業系所減少聘任老師，但為了達到生師比的標準，將原本通識教育中心的老師改由系上聘任，以增加系上教師人數。但由於通識師資並不具備系上的專業知識，又被教育部糾正，某些學校竟以此理由不續聘這些通識教師。這個荒謬現象充分反映通識教育在動盪環境中極易受到摧折的危險。

通識教育又稱為博雅教育，期望藉由設計良好的廣博課程，培養學生開闊的視野心胸，並以人文藝術教育陶冶性情，提升性靈，進而關懷社會造福人群。所有的大學生，不分其專業系所，都應該經由這樣的通識教育，使其成為更完善的人。因此，通識教育代表大學精神極其重要的一部分。

很少人會直接否定通識教育的重要性，但很多人會認為通識教育和學生學習專業技能沒有直接關聯，甚至於和就業也沒有關係。這樣的想法，使得通識教育很容易被忽視甚至於邊緣化。

由於大學評鑑有規定各專業系所的生師比，各系必須有一定數量的教師才符合標準。因此在教師人數不足的情形下，會要求通識中心老師改由系上聘任，以降低系上的生師比。然而，此舉對通識教育和通識教師都是極大的傷害。

專業課程對生師比有一定的規定，以保障良好的學習環境。通識課程重要性不下於專業課程，理應對生師比也有一定的規定。建議以全校學生應修學分數為基礎，換算成必須有一定數量的通識教師，以保障通識教育。學校每一位教師，依其在專業科目和通識科目開課比例，作為其員額分別在專業系所和通識的比例。現階段必須對通識教育採取一定程度的政策保護，以減輕亂象與少子化浪潮衝擊。