通識教育 需更多善意建議與合作

古希哲普羅泰格拉斯 （Protagoras）主張「人是萬物的尺度」，例如見仁見智，包括每件事有正反兩面而可褒可貶，反映於現實的是「難怪律師可受僱於攻防任一方」。比正反二元更複雜的是多元，反映於現實的是「吵成一團」，就如通識教育是什麼？

孔子以六藝「禮樂射御書數」教育。十九世紀的歐美學者嫌學術分科太切割與專門，提倡通識以融會貫通知識，例如英哲斯諾（Snow）擔心「兩種文化」，因認為人文與科學漸行漸遠而隔鴻溝。

通識教育的英文是general education，但general指為所有人而設，而非普通一般之意，強調跨學科共通知識。大學區分各系別，通識教育可提供專業外的廣闊視野，希望學生成為有教養者，也培育品格、明辨思考、價值認知、溝通互動等共通能力。就如近代教育理想在於先做人才做專業者。

我國高二後即分流而進大學各系，因此通識教育更顯重要。或許因陳義甚高或執行不易，遭逢「營養學分要甜又涼」的危機。例如實務上，常由舊有的「共同科」轉型為「通識教育」，其實後者更應強調融會貫通知識，包括從共同的物理、化學與生物，融通以理解當代科技，例如電磁波的健康效應。又如融通國文、英文與歷史，而培養更加同理與溝通能力。

當前通識強調「多元觀點、明辨思考、溝通表達」但知易行難。例如多元的前提是自由，然而法國大革命時政治家羅蘭夫人（Madame Roland）遭刑前喊「自由，自由，多少罪惡假汝之名以行！」自由的另一面是責任，例如當前學生評鑑老師的作法扭曲了教育。另外，多元的副作用是「一盤散沙」，難有共識；甚且導致當前過度提升加害者人權，而弱化受害者權益。

第二項的明辨思考，怎麼實踐？筆者認為核心精神在「比較證據權重、比較福祉與風險」。例如，聲明健康效應的是世界衛生組織或匿名者？則前者的證據權重遠大於後者。至於無線通信救人無數，而至今無人因其而傷亡，福祉明顯遠大於風險。

第三項的溝通表達，在當前地球村競合微妙之時，更需運籌帷幄能力。美國小學即有展示與討論（show and tell）的訓練，我國留學生赴美即顯弱點。反對通訊基地台者常口若懸河而天花亂墜，但科學家則木訥，不易轉化科學成庶民語言，結果「黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴」，弄得基地台遭拆。

通識教育很重要卻知易行難，更多善意的建議與合作才是王道。