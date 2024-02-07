國會應監督兩岸風險管控

美國國家安全顧問蘇利文日前在演說中提到，台海危機是中美最大的風險，未來美國將透過強力外交及嚇阻應對。台灣執政黨不與中國大陸接觸，台海風險目前係由美中共同管控，台灣已失主導權；假如有一天，美中台三角關係失去平衡，則台灣恐有災難。

其實在台海安全上，美中都是以本身的利益為優先，假如我們沒有置喙的空間，美中台三角就會有失衡的風險。過去兩岸、國防、外交係由總統主導，但總統不受國會監督，其下行政部門以總統為靠山，國會又未強力監督，失職官員往往未負應負的責任。

現在新國會反對黨占多數，議長也由在野黨擔任，未來多數委員會召集委員亦可能也由在野黨委員擔任，宜利用此機會建立兩岸風險管控監督機制，將所有參與決策者納入監督，並建立課責化的機制；亦即，什麼樣的風險由哪些人負責，事先都連結清楚，包括是否事先知道可能有風險會發生？有無事先準備對付的方法？對付的方法是否有效？如果無效，依課責機制該由誰負責？這些都已明訂，而非僅以「嗆中共」作為對付風險的方法。

中國大陸可用來打壓台灣的工具很多，有些是已知的，有些是未知的。對未知的，相關單位宜列出在國防、外交、經貿、交通、科技等方面各有什麼風險，特別是那些我們現在都還不知道的，以免屆時措手不及造成危機，或說是做夢也想不到，到時丟一句我怎麼知道他們會這麼霸道？無法負責。

兩岸風險已逐漸升高，我們不能只靠美國，因大部分的風險都是美國無法插手的，例如空飄氣球、諾魯與我斷交及中國大陸取消M503航線由北向南飛行偏置等事例。我們平時若做好風險管理就不會有危機，沒做好就可能有危機；假如危機來了又沒有處理好，那我們就可能會被危機處理掉。

在中國武力及科技逐漸強大、十四億人民共同認知「台灣是中國核心利益的核心」，以及他們強烈的民族復興意識下，蘇利文所說美國將以強力外交及嚇阻應對，恐無法有效阻卻台海風險的發生，以及減輕發生後我們的損害。全民應該要有正確的認知，不能只靠美國，要靠自已；在此方面，新國會對兩岸風險管控的監督，責無旁貸。