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5人1窮人 新政府要拚經濟

聯合報／ 王鶴松／退休教授（台北市）
主計總處日前公布111年度家庭收支調查結果，各項數據皆顯示，我國貧富差距情形不僅沒有改善，且似有擴大的情形。本報資料照片
主計總處日前公布111年度家庭收支調查結果，各項數據皆顯示，我國貧富差距情形不僅沒有改善，且似有擴大的情形。本報資料照片

台灣能夠立足今日世界，主要是依靠經貿優異表現和外匯準備名列前茅。但台灣去年經濟成長率百分之一點四二，是十四年來最低，連續三年通膨居高不下。剔除物價上漲因素後，實質國民所得不增反減，令人擔心的是貧富差距日漸擴大，最高與最低百分之二○家庭所得之比達六點一五倍，創十年來新高，全國每月收入三萬元以下高達四九九萬人，換句話說，台灣每五個人中就有一名窮苦的人。

台灣是出口導向國家，經濟依賴出口，去年出口較前年減少百分之九點八，尤其對大陸出口減少百分之十八點一。出口減少，導致工業生產製造連續十九個月減少，對就業、所得和民間消費都有不利的影響。

為扭轉不利情勢，維持經濟穩定成長與繁榮，希望新政府不分黨派、用人唯才、任命有能力、有遠見、有魄力、理論與實務兼備者擔任行政院長及經濟、財政、金融部門首長，像李國鼎和孫運璿，領導台灣經濟向前。

在蔣經國和李登輝總統時代，政府曾舉辦國家建設研討會。建議新政府近期內召開國建會，邀請國內外大學教授、國際機構專家、政府官員、工商界領袖等，就當前政經問題，包括兩岸關係、區域經濟合作、能源轉型、財政收支、財經政策等加以研討，提出具體建言，集思廣益，一起努力，為台灣創造更好的明天。

成長率 通膨

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