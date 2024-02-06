反TikTok聽證會 美國自曝其短

一月卅一日TikTok首席執行官周受資出席美國參議院聽證會。這場以兒童網絡安全為主題的聽證會，美國參議員柯頓卻偏離主題，反復盤問周「是不是中國人」、「有否申請中國公民」、「曾否持有中國護照」。

柯頓刻意把周受資和中國聯繫在一起，明顯是「反中情緒」的民粹操作，要將TikTok與中國的「認知作戰」和周受資的華人面孔綁在一起，這不但凸顯柯頓的自大無知，更讓美國白人至上的種族主義顯露無疑。

這已不是美國會議員第一次出糗。去年三月的美國國會聽證會，周受資接受美國眾議院能源和商業委員會連番提問，其中不乏尖銳刻薄與窮追猛打的攻擊。在那場聽證會上，那些猶如與互聯網時代脫節的美國會議員們再度自曝其短，提出了諸如TikTok應用程序「是否會接入WiFi」、「為何TikTok有毒品內容而抖音沒有」等愚蠢問題。

在整場聽證會中，更一度出現不讓周受資說話的場面。當羅傑斯議員對周進行一段長篇大論的質詢後，周受資向聽證會主席請求回應，卻被主席以「要繼續流程」為由拒絕，完美詮釋了何為「狂傲自大」的美式民主。

不出所料，聽證會結束後，網路上到處都是吐槽視頻，指責這些國會議員們反智無知，對TikTok根本毫無了解，反倒讓美國人在世界舞台前看起來顯得「非常愚蠢」。

墨西哥總統羅培茲事後更直接打臉美國說：「我們沒有任何擔憂，思想的自由表達是應該受到保障的，我們不會禁止TikTok，完全的自由。」這立馬讓美國的「自由民主」看起來像是一場笑話。

更可笑的是，美國國會所提出的新限制法案（禁止TikTok法案），更直接規定如果用戶利用ＶＰＮ翻牆使用TikTok，將會面臨廿年的監禁以及一百萬美元的罰款，讓人有「不知今夕是何夕」的感慨，到底哪一邊是共產鐵幕、哪一邊是自由世界？

今日美國敗象已露。美國習慣干涉指責他國的內政，卻無視自己國內少數族裔受歧視、婦女面臨嚴重暴力、弱勢群體處境艱難、移民遭受非人道對待，而且槍枝氾濫、道德淪喪、貧富不均、基礎建設嚴重落後。這種「自以為天，不知自省」的美式雙標，恰恰呼應了美國最引人詬病的「霸權民主」，也為這場「政治霸凌」的聽證會做了最好的註腳。

西諺說：「上帝要毀滅一個人之前，必先使他瘋狂。」同樣的，上帝要毀滅一個國家前，必先讓民粹執政。如今川普可能重返白宮，面對這樣的民主，你還能對它有什麼期待呢？