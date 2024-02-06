聽新聞
test
0:00 / 0:00

上下交相賊 通識教育正沉淪

聯合報／ 陳復／宜蘭大學博雅學部教授、中華本土社會科學會副理事長（宜縣冬山）
大學教授呼籲，高等教育實則應當專業與博雅、通識教育並重，才有利未來產業和社會發展。圖／聯合報系資料照片
大學教授呼籲，高等教育實則應當專業與博雅、通識教育並重，才有利未來產業和社會發展。圖／聯合報系資料照片

自從通識教育評鑑被廢除後，通識教育在台灣高等教育就面臨日漸被邊緣化處境。不只各大學紛紛變相將通識課併入到專業課、只要學習非本系的專業課都可被視作通識課來抵免學分，更常將通識教育師資刪減甚至廢除。大學通識教育中心不只有虛級化的傾向，各大學常會隨著專業系所評鑑需求，將通識專業師資輕易更換過去，美其名是「支援」，實則是灌水充數。更有甚者，某些通識教育專業團體並未負把關重責，其訪視委員不再關注於大學通識教育是否有完善的理念，甚至將無理念的自由選課都視作正常，這使得改革通識教育不啻於緣木求魚。

這種亂象已使得通識教育課程在學生心中的價值變得空前低落，大學生口耳相傳的「涼課」，老師聽見請不要難過，那意謂著你將會高朋滿座，期末教學反映問卷預期可獲得極高的評價。這種「上下交相賊」的現象，只要有大學老師覺得不能再繼續下去，想在課堂中改革、稍微認真要同學繳交作業，就會面臨被圍剿。老師被「霸凌」的管道有很多種，包括匿名社群軟體或者教學反映問卷，都能讓老師不只期末要跟主管「喝咖啡」，甚至面臨被質疑或被解聘的境地，這使得通識教育淪為毫無學習意義的課程，老師變成在從事於汙名化的工作，這對於有志於從事通識教育的工作者情何以堪？

通識教育理念始終有著濃郁的人文關懷，因此其不論是否關注於經典的學習，都不能沒有生命教育或品格教育的層面。但如果親身經歷教育現場，就會發現「禮義廉恥」這類四維八德已質變成大學生嘲諷甚至攻擊的對象，教師如果想要明哲保身，最好的做法就是莫談生命教育或品格教育，純粹談某種專業知識即可，或者開設些有趣的實作類課程，師生皆大歡喜。

如果教育部同意降低一二八學分的門檻，估計各大學教務處就會優先刪減通識課學分。但如果我們這樣對待通識教育，則廢除通識教育實不失為秉持教育良心的做法，否則這種現況的通識教育已經失去教育的意義。

通識教育已來到存廢十字路口。教育部如繼續「重理工輕人文」，受害的並不僅各種人社專業科系，通識教育更是最大的受災單位。主事者或許會覺得各大學都有校務評鑑，通識教育的評鑑自然包括在內；其實這種大鍋飯的評鑑不過只有兩天到三天的訪視，通識教育面臨的問題常被忽略或擱置，評鑑要求的改善項目最後常淪為文本作業，通識教育的困境繼續惡化中。

大學如果不想全面變成技職教育場域，就需要讓學生意識到「學習知識前要先知道如何做人」，嚴謹而專業的通識教育實屬首要工作。呼籲教育部能委託更專業的評鑑機構來恢復通識教育評鑑，檢視並改善各大學正面臨的通識教育亂象。

教育部

延伸閱讀

日本神戶大學生參訪排灣族織布 盼融入和服設計

大學音樂術科考試5日登場 首度採素養導向命題

新課綱爭議吵不停！區桂芝登陸媒疾呼「救孩子」 教育部出聲了

教育部修教師管教學生法規 國教盟提出4項建議

相關新聞

韓掌國會 藍改革主戰場

幾位學者提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議，號召有志者連署，透過開放的「組織、智庫、理念、決策」四大主張，希望國民黨...

強化國會權責 國民黨應「內造化」

國民黨在本屆立法院雖然沒有過半，但穩居國會最大黨，推出韓國瑜和江啟臣參選正副院長也取得相對多數當選，因此取得國會議事的主...

科技．人文聯合講座／智能駕車的便利與不安

開了十幾年的老爺車雖然按時保養，但近年來出現的緊急狀況接二連三，包括車子無法啟動、輪胎胎壓不足、引擎溫度急遽升高等。在這...

邦交斷光 國際孤兒更無助

一月十五日諾魯突襲式宣布與台斷交，我國僅剩十二個邦交國，引發許多人士擔憂；不久後即將進行吐瓦魯總理競選，是否影響與我邦交...

上下交相賊 通識教育正沉淪

自從通識教育評鑑被廢除後，通識教育在台灣高等教育就面臨日漸被邊緣化處境。不只各大學紛紛變相將通識課併入到專業課、只要學習...

反TikTok聽證會 美國自曝其短

一月卅一日TikTok首席執行官周受資出席美國參議院聽證會。這場以兒童網絡安全為主題的聽證會，美國參議員柯頓卻偏離主題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。