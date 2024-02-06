上下交相賊 通識教育正沉淪

自從通識教育評鑑被廢除後，通識教育在台灣高等教育就面臨日漸被邊緣化處境。不只各大學紛紛變相將通識課併入到專業課、只要學習非本系的專業課都可被視作通識課來抵免學分，更常將通識教育師資刪減甚至廢除。大學通識教育中心不只有虛級化的傾向，各大學常會隨著專業系所評鑑需求，將通識專業師資輕易更換過去，美其名是「支援」，實則是灌水充數。更有甚者，某些通識教育專業團體並未負把關重責，其訪視委員不再關注於大學通識教育是否有完善的理念，甚至將無理念的自由選課都視作正常，這使得改革通識教育不啻於緣木求魚。

這種亂象已使得通識教育課程在學生心中的價值變得空前低落，大學生口耳相傳的「涼課」，老師聽見請不要難過，那意謂著你將會高朋滿座，期末教學反映問卷預期可獲得極高的評價。這種「上下交相賊」的現象，只要有大學老師覺得不能再繼續下去，想在課堂中改革、稍微認真要同學繳交作業，就會面臨被圍剿。老師被「霸凌」的管道有很多種，包括匿名社群軟體或者教學反映問卷，都能讓老師不只期末要跟主管「喝咖啡」，甚至面臨被質疑或被解聘的境地，這使得通識教育淪為毫無學習意義的課程，老師變成在從事於汙名化的工作，這對於有志於從事通識教育的工作者情何以堪？

通識教育理念始終有著濃郁的人文關懷，因此其不論是否關注於經典的學習，都不能沒有生命教育或品格教育的層面。但如果親身經歷教育現場，就會發現「禮義廉恥」這類四維八德已質變成大學生嘲諷甚至攻擊的對象，教師如果想要明哲保身，最好的做法就是莫談生命教育或品格教育，純粹談某種專業知識即可，或者開設些有趣的實作類課程，師生皆大歡喜。

如果教育部同意降低一二八學分的門檻，估計各大學教務處就會優先刪減通識課學分。但如果我們這樣對待通識教育，則廢除通識教育實不失為秉持教育良心的做法，否則這種現況的通識教育已經失去教育的意義。

通識教育已來到存廢十字路口。教育部如繼續「重理工輕人文」，受害的並不僅各種人社專業科系，通識教育更是最大的受災單位。主事者或許會覺得各大學都有校務評鑑，通識教育的評鑑自然包括在內；其實這種大鍋飯的評鑑不過只有兩天到三天的訪視，通識教育面臨的問題常被忽略或擱置，評鑑要求的改善項目最後常淪為文本作業，通識教育的困境繼續惡化中。

大學如果不想全面變成技職教育場域，就需要讓學生意識到「學習知識前要先知道如何做人」，嚴謹而專業的通識教育實屬首要工作。呼籲教育部能委託更專業的評鑑機構來恢復通識教育評鑑，檢視並改善各大學正面臨的通識教育亂象。