邦交斷光 國際孤兒更無助

一月十五日諾魯突襲式宣布與台斷交，我國僅剩十二個邦交國，引發許多人士擔憂；不久後即將進行吐瓦魯總理競選，是否影響與我邦交更是備受關注。然而也有維持邦交關係並非重要的論調，有必要從各層面檢視友邦斷交後產生的影響。

邦交國數量不僅是國家主權的象徵，從地緣政治角度觀之，我國現有邦交國皆扮演重要角色。其中，南太平洋國家天然資源豐富，其戰略位置更具相當重要性，我國在南太的邦交國僅剩帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯，皆屬第二島鏈國家，當第一島鏈被中國突破後，第二島鏈將是美中對抗的關鍵。

事實上，許多南太國家有著獨特的戰略地理，二戰期間日本海軍聯合艦隊司令山本五十六帶領大批潛水艇進駐南太巴布亞紐幾內亞新東英格蘭省首府拉巴爾，經常突襲美軍艦艇卻未被發覺基地所在。索羅門群島首都荷尼阿拉所在地的瓜達康納爾島為太平洋戰爭轉捩點，美日曾於該島附近海空大戰傷亡慘重。南太許多深水港若被中國軍艦進駐，將是美日澳紐軍事防堵中國的一大破口；而經貿被中國控制，資源也將被其壟斷。因此實不應以國家大小論南太國家的重要性。

目前中國一帶一路已成功進入巴紐，並漸漸拓展到其他南太國家，也是此次吐瓦魯動向受到關注的原因之一。而中美洲也存在類似的地緣戰略關鍵，例如薩爾瓦多與我斷交後，美國便極度憂慮薩國港口會讓中國軍艦停留或建立軍艦基地。

另外，中國因一帶一路進入拉丁美洲，並極力想加入南方共同市場，過去巴拉圭持反對態度。然其新任總統貝尼亞現並不反對中國加入，而二○二四年巴拉圭將成為該組織主席，是否將通過中國加入值得注意。台商在南美洲有較大投資，尤其是巴西及巴拉圭，因透過此二國得以較容易且具競爭力的方式進入市場龐大的南方共同市場，若中國加入將對台商造成極大衝擊。

過去斷交後每每皆生對台鉅額貸款不予償還的問題，目前最值得關切的是中美洲銀行，我國於一九九二年加入而為區域外會員，總計入股金額七億七六二五萬美元為最大股東，並在台發行卅多億美元債劵。雖然我國也是理事國之一，但此銀行給予獨裁領導者極大額貸款，據悉該銀行卅八％融資來自台灣，實為對我國相當諷刺的二度傷害。目前中美洲僅貝里斯及瓜地馬拉仍有邦交，我國將來是否會喪失會員國身分令人擔憂。為了鞏固邦交而大額投入，現今面臨可能漸漸失去影響力以及資金無法取回風險，其他許多斷交國積欠之龐大債務是否能獲償也是問題。此外，與邦交國已簽訂之ＦＴＡ、ＥＣＡ往往因斷交停止，導致貿易稅率及各式優惠無法繼續，產品通路亦將受限且遭中國或他國取代。

國家主權、國際組織聲援、地緣政治與戰略安全、投資保護、經貿互補、簽證困難等斷交後面臨種種問題，皆說明穩固邦交國之重要性，且非少數人所認為之斷交無損我國權益。愈多願意承認我國主權的友邦且友善互動，對我國愈是安全；若邦交國全斷光，台灣將成國際孤兒，一如現在國際上很多不被承認的「國家」處境極度艱困無助。如何應對更加洶湧的外交情勢、調整外交策略並保護我國權益，實為新政府應該深思的課題。