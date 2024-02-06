科技．人文聯合講座／智能駕車的便利與不安

開了十幾年的老爺車雖然按時保養，但近年來出現的緊急狀況接二連三，包括車子無法啟動、輪胎胎壓不足、引擎溫度急遽升高等。在這當中，光是車子無法啟動就遇上好幾回，所幸大部分情況下，只要請求道路救援充電啟動後，就能自行開車到保養廠維修。

然而，有一次無論拖吊師傅如何旁敲側擊都仍無法啟動，只得隨著拖吊車將車子拖到保養廠。走一遭才知道原來拖吊車晃得厲害，連在車上打簡訊都極困難，也才明瞭引擎啟動馬達是車內壽命最短的裝備之一，每次啟動僅幾秒鐘，多年累積下來也才數小時就報銷。

趁歲末年初促銷優惠汰舊換新，交車時從車商那邊收到的說明手冊竟有七大本，包括「交車輔助說明手冊」、「車主權益手冊」、「快速導覽手冊」、「車主使用手冊」、「多媒體系統使用手冊」、「環景影像輔助系統使用手冊」及「高畫質行車記錄器手冊」。現在出品的車子愈來愈聰明，簡直就是一部會跑的電腦，新手上路還得費心學習各項操作技巧。

如今，隨著電腦視覺與光學雷達技術漸趨成熟，自動跟車機制愈來愈穩定，只要依自己偏好設定跟車距離及最高速限後，油門和煞車就能靠系統自動調配。其實，車子前進方向大致上也能自動對準車道中央，只是基於安全理由，雙手最好還是乖乖放在方向盤上，以便突發狀況時能及時反應。這些簡單的半自動駕駛功能讓長途開車變得更輕鬆，而且預防撞擊和偏離車道的警訊也讓行車更加安全。

隨著車聯網的技術普及，在空中下載（OTA, over-the-air）技術的支援下，車子的軟體和韌體升級都可直接線上完成。此外，車主在手機安裝監控愛車的應用軟體後，就可遠端查看車輛狀態、行駛軌跡及加油紀錄等。如果熄火未上鎖或關門未熄火都會出現警訊，而當車子啟動時，手機就會收到「你的車子已被啟動」的簡訊通知，若是竊賊所為，車主就能在第一時間趕快設法阻止。

雖然監控軟體功能多元，但警訊有時並不精準，直讓人窮緊張。例如，當你停好車後與友人聚餐，飯吃到一半手機突然跳出簡訊「你的車子已被啟動」時，你還能安心用餐嗎？它並非假訊息，而是你出門時啟動車子的簡訊，延遲傳送造成的時間差問題。又如，明明已熄火，卻仍顯示「未熄火」，或者車子開入地下室後失去網路連結，熄火後卻仍維持在「行駛中」狀態。

此外，有些監控軟體每次開啟都會跳出小心詐騙警語，籲請用戶留意防不勝防的釣魚網站。雖然用意良善，但過度頻繁的提醒反倒讓人煩不勝煩，只會猜想它的安全機制是否曾經出包，才會如此反應過度。

如今，每部車子就如同在馬路奔跑的電腦，它的軟硬體設計思維一定要與時俱進，才能讓用路人駕車時更安心。（作者為台灣大學資訊工程系教授）