強化國會權責 國民黨應「內造化」

國民黨在本屆立法院雖然沒有過半，但穩居國會最大黨，推出韓國瑜和江啟臣參選正副院長也取得相對多數當選，因此取得國會議事的主導權。由於總統當選人賴清德的得票只有四成，民進黨在國會也沒有過半，是「雙少數政府」，立法院未來四年主導政治議程的空間變大，國民黨應該把握機會朝「內造化」發展，加強國會制衡監督能力，即時反映民意贏得選民信任，才有重新執政的機會。

從政黨起源與組成而言，內造政黨由政策和意識形態接近的國會議員組成，如英國的保守黨、美國的民主共和兩黨，有別於起源自社會運動或革命的政黨，如英國的工黨和我國的國民黨與民進黨。後來依權力分配的角度區分，若權力核心在國會則屬內造政黨，黨組織只是選舉機器，沒有決策權，如美國兩大黨；若在國會外有更高的權力中心則屬外造政黨，如民進黨與國民黨都有權力較大的黨中央。由於歷史因素，國民黨在民主化後雖逐漸擺脫列寧式革命政黨的特色，但權力中心仍不在國會，仍具有強烈的外造政黨特性。

國民黨的長期執政使得黨呈現中央官僚與地方派系的二元性，黨內容易出現黨中央與地方不同出身的國會議員意見不一情況，嚴重者導致分裂，不然就是令出不行，即使贏得總統大位全面執政，國會也無法遂行總統意志。

內造政黨的權力核心在國會，由於大多是選舉出身，深入經營地方，較能直接且快速接收民眾心聲，可使黨意與民意不致脫節。內造政黨雖然各方利益較為複雜、需要協商調和，但也不易出現決策盲點。內造政黨可以減少溝通成本，比較容易貫徹政黨決定的政策方向，而且經過黨內充分討論，民意代表也可以提升為政黨政策辯護的能力。有選舉經驗的從政黨員進入決策圈，可強化向心力，也可以加強黨員的凝聚力與政治效能感。至於不分區立委由於是黨中央提名，常會陷入黨意與民意兩難，若強化內造性，這個問題也比較容易解決。

現在國民黨雖然沒有中央行政權，但不僅是國會最大黨，在地方也有許多黨籍縣市首長，人才資源較豐富，這是同屬在野的民眾黨難望其項背的。國民黨應該學習英國、加拿大、澳洲等內閣制國家，以「官方反對黨」（忠誠的反對黨）自居，有效利用智庫資源，加強國會議員專業以提升問政品質，並建立影子內閣，重拾民眾對國民黨執政的信心。

國民黨要朝向內造化，就必須擴大民意代表和民選首長在決策核心的比例；特別是立委，黨團總召與委員會召委都可以列為中常委。國民黨中常委應配合地方與中央選舉，根據新民意產生新的中常委。台灣當前的憲政體制與內閣制相去甚遠，政黨運作也很難脫離半總統制的特性。國民黨在大選訴求朝內閣制改革，至少現在可從黨內改革做起，把握這次機會強化國會功能，朝向權責相符的憲政運作發展。