韓掌國會 藍改革主戰場

幾位學者提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議，號召有志者連署，透過開放的「組織、智庫、理念、決策」四大主張，希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命和內造民主的目標。此理想固然很好，但黨的改革重要的是要外顯於社會，而現在最能顯示國民黨與過去不同的就是立法院這個戰場。

這屆立法院可說是台灣民主政治發展的重要轉折點。過去八年民進黨在立法院占絕對多數，政策由行政院主導，立法院淪為民進黨的橡皮圖章，在野黨無力制衡，民進黨為所欲為，造成民主倒退。立法院不但失去監督行政部門的職能，本身的立法和質詢品質也惡化，民進黨立委淪為綠營利益共謀的共犯。這次大選各黨席次重新洗牌，三黨不過半，開啟只能協商共治的新格局，這為台灣民主的深化帶來曙光。

具體而言，國民黨可以利用其國會最大黨地位，協調民眾黨，並透過法案審查、預算凍結等手段牽制民進黨政府的政策。在人事同意權方面，也可公開嚴格審查民進黨提名的人選。此外，國民黨可以發揮主導作用，推動立法院改革，強化監督能力。

韓國瑜當選立法院長也對未來政局產生重要影響，一方面，韓國瑜的個人魅力有助吸引媒體和民眾對立法院的關注。另一方面，他面臨重重挑戰，包括統合立委、提升質詢能力、加強立院影響力等。如果韓國瑜能發揮領導力，團結立委推動政策，他的政治前途將大有可為。

立法院的改革，可以參考美國國會的強大監督政府功能，可以加強的包括：

一、調查權力。美國國會可以對行政部門展開聽證會調查，揭露政府弊端，如尼克森總統時代的水門事件，就是被國會調查後大規模揭開的政府醜聞。

二、人事任免審查。美國主要官員由總統提名，需經參議院同意，國會可對人選進行聽證審查。

三、彈劾監督。美國眾議院可彈劾聯邦官員，經參議院審理確認後將被免職。

這屆立院象徵著台灣民主政治重要的一步，希望立法院可以恢復監督政府施政的功能。韓國瑜當選院長也增加立法院的變數，他將面臨反對人士的放大鏡檢驗。未來立法院的表現將決定民眾對不同政黨的評價，各黨如果推動良好政策並發揮監督作用，它將重新贏得民眾信任，並奠定未來勝選的基礎，這也將考驗朝野是否能摒棄成見，聚焦民生，開展大協商，共同推動台灣進步。