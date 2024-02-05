立院的立法權…積極反對黨 應為民眾興利

二月一日，立法院投票，選出國民黨籍的韓國瑜出任院長。

同一天（美國一月卅一日），美國國會眾議院通過由民主、共和兩黨眾議員聯合推動總金額七八○億美元的稅務法案，擴大兒童抵稅額，及一些企業免稅額，這個法案接下來要走參議院的程序；假如也通過，再送請總統簽字生效。

這是美國國會自行立法的例子。我們立法院，也有讓委員或黨團提法案的功能。

台灣接下來的政局，行政權掌握在民進黨手上，國民黨取得立法院的少量多數席，未來，難道只有朝野不斷對抗、廝殺？

陳水扁擔任總統的時候，國會的多數黨也是泛藍國民黨；那時，政府政策經常受到在野陣營的反對和阻擾，政局陷入內耗。周而復始的抗爭、對峙，使得很多法案停滯在行政院；長期的羈絆互鬧、無由杯葛，政局空轉，國家社會發展停頓。

蔡英文八年執政，行政權、立法權都在民進黨手上。但立法院也沒有盡到監督、制衡的功能；民進黨的獨大，全面執政，權力的傲慢造成行政部門的貪腐層出不窮，效率功能不彰，立法院淪為橡皮圖章。

新的立法院，希望韓國瑜能夠迎接新挑戰，帶來新氣象。

立法院長議事中立的角色，要讓委員們嚴格審議行政部門的預算、法案，也要排難解紛、朝野協商，讓法案有效率的通過；這些種切，都是「必要之善」與「必要之惡」，但對當前的台灣政經困局，缺少全面關照。民眾要的是，在全球政經局勢險峻的當下，老百姓要怎樣活得更好？在各國實施保護主義下，產業如何再開展壯大？這些立法院要如何協助民眾和產業？

首要之途，韓國瑜要帶領立法院揚棄過去「朝野對立，全面抗爭」，或者「一黨獨大，行政院立法局」的心態。完全擺脫政黨的意識形態，而以民眾的利益為依歸，多通過一些福國利民，對工商界拓展市場添加助力的方案，這樣的立法院才有功能。

我建議，韓國瑜要強化立法院立法權的角色。特別針對和國計民生發展有關的大案子；民進黨政府如果有意識形態上面的考慮，韓國瑜更要帶領立法院的委員們，衝破藩籬，訂定法令政策。

我們現在太多的法案，充滿政黨的意識形態，沒有考慮外在的客觀環境，法案不只走不出台灣，在國內也是窒礙難行。

國民黨在立法院要扮演的是為民眾、產業興利有建設性的「積極反對黨」，而不是凡事唱反調的「消極反對黨」。