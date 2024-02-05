安心豚出問題…產銷履歷標章 還能信嗎？

事發後，農業部雖立即由中央畜產會至源頭南靖畜殖場，採取豬隻血清、毛髮及飼料，送至該會屏東技術服務中心檢驗，稍早還公布所有樣品均未檢出乙型受體素，卻還是無法給出究竟問題出在哪個流程（飼料添加劑，屠宰、分切、包裝遭汙染，混入其他來源豬肉等），哪個單位需要負責，以及該如何避免重蹈覆轍，消費者如何能安心？

此次問題發生，政府相關部門反應雖稱快速，但其作法仍有許多值得探討和修正之處：

首先，由農業部門派員前往台糖來源豬場進行採樣，並送至中央畜產會檢驗中心複驗，特別是該會在先前進口蛋爭議事件中，一直遭到外界質疑且始終未見澄清，公信力遭質疑。農業部應邀請消基會、主婦聯盟等機構或具公信力的學者專家一起參與現場採樣、封樣、送樣等過程，並隨機送往有驗證資格的檢驗中心複驗，以昭公信。

其次，讓人驚訝的是，此次出問題的台糖安心豚貼有產銷履歷驗證標章，該標章是農業部這些年花大筆經費力推的農產品品質安全標章，這也不是該認證標章第一次出紕漏。仔細審視該標章驗證之書面流程雖堪稱嚴謹，但實際執行力和後續取得有待落實，致使現有廿個合格驗證機構的品質及風評不一，尤其對於驗證機構的管理考核鬆散缺乏懲處，既沒有約束力也無退場機制，相對降低了產銷履歷驗證標章的公信力。未來除了應強化檢驗和抽驗制度，落實採樣暨送樣的精準度及縮短檢驗的間隔外，經該機構驗證過的農漁畜產品若出問題應予懲處，情節嚴重和次數頻繁者，應終止其驗證委託。

再者，此次標榜層層嚴格檢驗的國營事業豬肉產品遭檢出含西布特羅，讓蔡政府強調的「食安五環」再次破功，讓消費者對政府的食安把關打上大問號。何況食品中的藥物殘留汙染，也會促進抗菌素抗藥性的出現，蔡政府必須拿出具體行動重建消費者信心。

還有，政府對於廠商或企業違反食品安全規定，每每重重舉起輕輕放下，例如依據食品安全衛生管理法，違反食品或食品添加物規範者可處新台幣六萬元以上二億元以下罰鍰，實際罰款多在百萬元以下；而此次乙型受體素經查獲違法使用，將處新台幣六萬元以上卅萬元以下罰鍰，罰責明顯過輕，難收遏止之效，應視該產品危害人體嚴重性來提高相關罰則。

最後，台灣農漁產品想斷開大陸市場走向世界市場，關鍵在於接軌已普受消費者信賴的國際認證。目前國內力推的產銷履歷驗證不僅問題重重，也無法與全球優良農業規範GLOBALG.A.P接軌，應趁此次事件針對國內農漁產品安全認證如何走進世界作全面改革。