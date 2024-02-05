藍反攻年輕票 借重「江蔣雙核心」

韓國瑜、江啟臣擔任立法院正副院長，除了為國民黨搶下政治攻防的灘頭堡外，更有中壯接班、世代交替的意涵；而台北市長蔣萬安也是國民黨六都首長與縣市長中最年輕的。在國民黨連續三次輸掉中央執政權，年輕選票大幅流失的當下，江啟臣奪下立院副院長、蔣萬安深耕台北市，「江蔣雙核心」對於藍軍搶攻年輕票盤，彌補選戰中最大弱勢，確實有相當程度的利基。

先來看江啟臣，畢竟其作為中壯派的領頭羊，之前擔任國民黨主席時，便積極培育年輕新血，除了辦理營隊舉才之外，更結合數位時代脈絡，首創「數位行銷科技長（數位諸葛亮）」，以大數據了解年輕人需求並做為議題攻防的依據，讓國民黨開始進行數位轉型；現擔任立院副院長，除了能夠結合國民黨十幾席的年輕新科立委強化青年問政績效與社群行銷力道外，應更能深刻洞察年輕人的痛點，制定呼應其需求的政策，讓其有感。

從選舉戰略上來說，江作為副院長，戰略上進可攻、退可守，特別是在二○二六年的六都選舉中，侯友宜新北市長卸任，國民黨缺強將能固守新北時，立院四連霸的江若臨危授命，也必能抗衡民眾黨黃國昌、民進黨蘇巧慧這些可能人選；而本命區是台中的他，當然也可固守台中盧秀燕的政績，持續確保中台灣的藍天，讓盧更能無後顧之憂並好整以暇為二○二八年大選做準備。

至於蔣萬安，高顏值且作為三寶爸的他，以四十四歲的年齡擔任台北市長，本就具有圈粉年輕族群的能耐，而他也願在社群與短影音上下功夫；唱歌、跳舞、角色扮演、走秀、大巨蛋開幕宣傳、逗小孩等內容確實非常多元，與年輕人互動也百無禁忌，影片點擊率也高，不僅與傳統藍軍政治人物有明顯的區隔，也和柯文哲驚爆語錄式的操作模式截然不同，確實創造出自己質樸、自然、大男孩、新好男人式的「萬安風格」，當然具開拓年輕選票的利基。

在施政模式上，蔣也建構了自己的格局與路徑，以其國際觀切入城市外交，打破民進黨執政不利兩岸關係氛圍的框架，勇敢自信地推動兩岸雙城互動，期待緩解兩岸緊張關係；以自己「增產報國」的同理心強化鼓勵生育政策，期待緩解少子化的國安危機，政策切入確實精準，也能聚焦媒體討論，更能彌補藍軍議題操作缺乏戰略縱深的盲點。

江、蔣各具戰略要地，且有政治魅力與強項，有這樣的青壯派，對藍軍來說確實是拓展年輕選票的好機會。是以，黨中央或政治大咖也應釋出更多舞台讓江、蔣等青壯派主導黨的政策與論述，一方面從國會為主，建立監督民進黨行政權的灘頭堡，藉黨內智庫的力量輔助年輕立委充實問政內涵，形成強力監督火網，讓年輕人看到國民黨的戰力，重建黨的形象；另方面藉由基北北桃縣市治理平台，賦予蔣更多的主導權與政策協力的詮釋權，除了能建構模組讓藍軍執政縣市能有效複製外，更能鋪墊蔣的政治能量，徐圖後進。

特別是民眾黨在國會正副議長選舉的「綠白合作」羅生門，可能衝擊政黨形象、政治誠信，甚至影響年輕族群認知的當下，國民黨建構強強聯手、相互拉抬的「江蔣雙核心」，來強化中壯接班的決心，才是積極反攻年輕選票，防堵基本盤萎縮的終南捷徑。