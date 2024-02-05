科技．人文聯合講座／政治顏色的價值擴充

哺乳動物中有些動物被認為色盲，牛、羊、馬、狗只能辨識黑白。但根據考古學研究，人類的顏色使用年代最早上溯十萬年前，也有三、四萬年前之說。但是人類學會使用染布技術，頂多是四千到六千年前，這意味著色彩是跟隨著人類文明以及技術發展的結果。

漢字「色」初期並非專指顏色，甲骨文顯示，色字意指兩人相從，舉止親密，似乎為解決情慾，白話指發生「性行為」。「賢賢易色」的「色」，宋儒解為女色，東漢許慎解為「顏氣」，意味著臉色、神態。「賢賢易色」解釋為，跟隨著賢人則能端正態度。面對正氣凜然的孟子，梁惠王自侃：「寡人有疾，寡人好色。」這個色則指女色。面對慾望，老子有「五色令人目盲」之說，顏色之愛令人心中慌亂。根據克萊兒（K.St. Clair）《色彩的履歷書》提及，二○一二年《餐飲服務與觀光研究期刊》論文指出，女服務生穿著紅色，男性顧客多給廿六％小費。

曾任英國首相的葛萊斯頓（W.E.Gladstone,1809-1898），酷好荷馬史詩，他在《荷馬與荷馬時代研究》書中指出，荷馬著作中黑色出現一百七十次，白色一百次，紅色才十三次，黃、綠與紫色不到十次。荷馬史詩波瀾壯闊，曲折離奇，上古用彩本不多，荷馬卻近似色盲，其實上古用色本不多，色彩與情感的對應有待慢慢發現、想像與創造。

周代著作《周禮》地官置有「掌染草」官職，負責徵收製作染料的草類植物，有司徵收管理染料，意味著周代顏色已經成為權力標誌、掌握的表徵。一個朝代更替，乃符合陰陽五行的天道，秦以水德統一天下，水色為「黑」，秦制尚黑，百姓稱為「黔首」。盛唐詩人王維〈鹿柴〉：「空山不見人，但聞人語響；返景入深林，復照青苔上。」詩境空靈無染，只用「青」色。古代青色涵蓋甚廣，綠、青、藍，甚而黑色都稱為青，李白「君不見，高堂明鏡悲白髮，朝如青絲暮成雪」，頭髮本黑卻稱「青絲」。

顏色是權力位階區分，唐武德四年（西元六二一年）制定官員常服規範，上元元年（西元六七四年）稍易服色，文武官員三品以上服紫，四品深緋，五品淺緋，六品深綠，七品淺綠，八品深青，九品淺青。〈琵琶行〉中白居易說「坐中泣下誰最多，江州司馬青衫濕」，白居易被貶為散官將仕郎守江州司馬，官階八九品，服淺青色常服，乃低到不能再低的官職，自嘆「同是天涯淪落人，相逢何必曾相識」，淒涼可知。

觸景生情，顏色命名與創造時隨著人們從現實生活體驗而來。後周匠人請示周世宗釉色為何，他題詩「雨過天青雲破處，這般顏色作將來」。天青本指窯器物顏色，北宋汝窯繼承前朝品味，火與釉開創器物的動人色彩，天青有青綠、蔥綠、豆綠、灰綠及粉青等色之別，滿足了人們對於青色的情感喜悅。

數年前「台灣紅」成為色彩命名，具有嶄新色彩內涵與價值。台灣剛經歷藍、白、綠政黨競爭，選戰期間，顏色成為各黨理念表徵與宣揚。大選已畢，希望政黨色彩，並非只是一種顏色選擇，而是內容的擴大與價值的彰顯，創造出新時代的精神內涵。

（作者為亞洲大學現代美術館館長）