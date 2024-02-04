警績效考核 數量和質量指標應並重

聯合報「陽光行動」報導：警察因績效壓力大而身心俱疲，近十年平均每年有五名警察輕生的事件發生。

看完警察權益關懷協會副理事長高振修說，他剛當警察時，派出所要求「每人每月要酒駕二件、贓車三輛、闖紅燈罰單卅張、毒品或竊盜等刑案一件…」等完全以「數量化指標」來評定基層員警績效的報導後，本來還為前晚生平首次被警察攔下來開單憤憤不平的筆者，終於了解員警為何要選在那麼容易逮到行人違規的地方開單的原因，因而釋然。

當時筆者經過一個不到五公尺寬的十字路口，三面車水馬龍，一面是市場入口，沒車子開進。由於行人號誌紅燈亮起時車輛號誌還是綠燈，許多行人就紛紛走過兩、三步就能穿越的馬路，被員警逮個正著，我也是其中之一。

自知理虧，乖乖收了罰單，心裡不免嘀咕：這跨市場的行人穿越號誌真是很容易讓人誤入「陷阱」。不過現在終能同理：換成我為了長官要求的績效，也一樣會選擇這麼容易達標的方式和地點。同樣道理，常見警察躲在暗處拍照開單引發民怨的報導，大概也都是績效惹的禍。

為了減少基層員警因績效壓力而造成憾事，警方應從幾方面著手：首先是建立多元化的績效考核指標體系，降低對數量化指標的依賴，並增加對質量化指標的考核。也就是說，破案率、開單數等數量化指標與破案質量、民眾滿意度等質量化指標應並重結合，並將基層員警的工作量、工作難度、工作風險等因素考慮進去。

另外，應建立公開透明的績效考核制度，將所有考核指標、標準和過程等公開透明，提高考核公平性，不讓基層員警因考核指標不統一、考核過程不透明等，產生不公平的挫折感。

最後，應該提供並確保基層員警擁有必要的培訓和技能，提高他們處理業務的素質和應對突發事件的能力，讓他們能更順利地面對工作的壓力和挑戰。同時，建立健全的基層員警心理輔導機制，定期為他們提供心理輔導，幫助他們釋放壓力。