綠白相推諉 政治照妖鏡

當立法院正副院長選舉落幕，國民黨韓江配挾著人數優勢順利當選後，對國內政治上的權力平衡與相對制衡是有極大意義的，尤其民進黨在全面執政下惹得天怒人怨，現在如果有一個強有力的監督者，相信台灣的政治會逐漸步上正軌。

但在選舉落幕之後，卻出現民進黨與民眾黨在正副院長選舉時的爭議，到現在還是各說各話，不管民進黨發言人說的人證物證俱全，一口咬定是「柯文哲主動打給民進黨高層，且副院長願意無條件支持民進黨推出的人選」，或是柯文哲所說是民進黨高層先透過中間人上門，稱民進黨考慮院長投給黃珊珊、請他聯繫陳永興醫師，他才回電，不料陳的聲明卻省略前文，讓外界以為是他主動去提條件。其實無論真相如何，但人民看到的是一場私下喬合作失敗後的相互推諉，也讓大眾看到政治照妖鏡的現形記。

在這次的事件中，外界當然無法得知事件的全貌與誰錯誰對，但綠白在投票之前的合縱連橫是事實，這顯示民眾黨與國民黨的在野大聯盟已傾向不可行、終究民眾黨的本質還是比較偏向民進黨，或者柯文哲心中還是偏愛民進黨，只是不滿新潮流而已。這是國民黨勢必要看清的事實，否則即容易像大選前再次陷入民眾黨兩手策略的泥淖中。

至於民進黨口口聲聲要穩定執政，沒想到在失去立法院的多數席次之後，竟然出現這麼明顯的焦慮症，連對向來批評都不留口德的對手，都可以因為政治利益的需求而強求合作，那這個政黨的基本價值是什麼，應該就顯而易見了。

政治本來就是相互的妥協，但是如果這樣的妥協前提是為了個人或政黨的利益，那就值得批判；尤其選民已經用選票制裁民進黨，也給了民眾黨機會，沒想到兩黨的起手式竟是如此不堪，甚至在事後還不願意公布、面對真相，這要民眾如何接受？這場醜陋的政治照妖鏡背後凸顯的問題，恐怕才是台灣民主發展過程最需要解決的難題！