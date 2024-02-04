星期透視／新國會能否正確導航台灣？

我們需要密切關注這屆新國會，因為它將可能為台灣政治帶來前所未見的全新動態，甚至讓賴清德必須接受立院的「導航」。

距離賴清德上任還有三個多月，但新國會已經登場。席次上在野的總和是六十二席，對比民進黨的五十一席，加上國民黨的韓國瑜和江啟臣當選立正副院長，這是「朝小野大」。用更學術的說法，未來四年台灣很可能會是行政立法兩權由不同政黨主導的「分立政府」。

政壇一般把已產生繼任者但還有剩餘任期的人稱為「跛鴨」，蔡英文政府已是「跛鴨」。但因選出「分立政府」，賴清德四年也將是「半跛鴨」，要怪只能怪蔡英文執政，多數民眾受夠民進黨濫權獨大，民意希望新國會能終結「民選獨裁」。立院正副院長選舉結束，柯建銘竟還酸國民黨「囂張沒有落魄久」，其實國民黨席次沒過半，「囂張」仍是民進黨揮之不去的形象。

很多民意希望立院能制衡民進黨的「囂張」，立法對行政的監督制衡本是民主常態。以美國為例，在半世紀來總統的任期中，有近四分之三時間都是「分立政府」。最接近的川普和拜登，當選時都是「三全拿」，即同時贏得總統和兩院多數，但兩人都在做了兩年後，被美國選民用「分立政府」伺候。研究指出「分立政府」能避免政府浪費和不當立法。面對可能濫權的執政黨，透過分立強化國會的監督制衡，才更能確保民主進步。

台灣主流民意等於用選票裁掉上屆的「民進黨立法局」，誰願意花大筆預算養一顆只看上意的橡皮圖章？主流民意希望新國會能為民眾把關與查弊，釐清蔡政府留下的眾多疑案弊案：高端、潛艦、綠能、雞蛋、論文和不雅視頻…。

另外，總統的行政權雖是「贏者全拿」，但立院的施展空間也不小。例如人事同意權，今年七月ＮＣＣ要換四委員，還有八月的考試委員和十月的大法官。還有，立院雖不能用提出預算來主導施政，卻有權提出法案，即使有「政院版」，如果立院拿得出更好的「立院版」，「政院版」就得妥協退讓，形成某種「立法主導施政」的局面。

這屆也是立院爭取民意更大授權的好機會，立院增加一些常見於其他民主國家國會的權力，包括更實質的人事聽證權、國會的聽證調查權以及對行政官員藐視國會和答詢不實的懲戒，都有機會獲得民意支持，當然立院也必須同時確保這些權力被善用而非濫用。

新國會能否開創新局，導航政府施政，還有一個很大變數─表面雖「朝小野大」，但從正副院長選舉爆出「綠白電話門」鬧劇，可知藍白能否透過合作確保「野大」，仍有高度不確定。國民黨作為立院的最大黨和最大在野黨，應避免陷入空談「藍白合」，而應成為立院「議程主導者」─包括立院「會議議程」和更廣義「政治議程」在內。

主流民意對這屆新國會，包括剛當選正副院長的韓國瑜和江啟臣，期待很高。大家希望新國會能強化監督制衡、展現立法主導，實現台灣政治的改革與進步。新國會不該糾結在爭吵「綠白爾虞我詐」、「藍白合與不合」這類議題，應該趕緊辦正事，將台灣政治導回正軌。

（作者為世新大學傳播博士學程專任教授）