名家縱論／影響台海安全的3層構造

台灣總統大選結束，台灣安全議題成為全球關注熱點，各種預測與兵推陸續出爐，然而真正影響台灣安全應是三層構造因素：台灣政局、兩岸關係、中美關係。三者各自都可能引爆台海危機，現在三者交錯影響，使得台灣安全環境更加複雜。

首先，台灣政情從未如此混亂，賴清德在藍白切的三腳督下，打破台灣八年政黨輪替模式當選總統。然而，賴以四成選票、立院少數的雙重少數組成政府，三黨演義局勢確認，必定面臨激烈的政黨競爭與政治亂局。

台灣現在民意是「傾向自主的維持現狀」成為主流，加上賴清德的「務實的台獨工作者」，可預測賴會在維持現狀上做出政策承諾，但不會改變「傾獨抗中」立場。

相對而言，台灣政局可能是三層構造中較為穩定的因素，賴政府不敢跨越台獨紅線，反對黨制衡機制仍在，美國施壓力量強大；不過，去中國化與抗中保台仍是大方向，也會向北京釋放「和統無望」明確訊息，仍有可能牽引台灣安全變化。

其次，兩岸關係層面是短期內最具衝突與動盪的不確定環節。蔡英文政府後期，兩岸已極度缺乏互信，賴政府更難改善，五二○演說最多是打水漂後的漣漪效應。或許北京短期不會採取激烈手段，但大陸內部「武統民意」高漲，任何台灣跨越紅線作為都會引起強力反彈。

今年北京對台政策預計有三步驟：不讓利、要反制、要制裁。不讓利是指收回對台灣的善意，包括M503航線正常化、取消早收清單優惠關稅等。要反制是針對民進黨政府的減少台灣邦交國、貿易壁壘等反制。至於要制裁，則是表達反獨態度，例如擴大軍演、制裁台獨金主等。

於是，兩岸關係可能持續僵局並惡化，台灣的地緣風險提升，投資環境改變，高科技供應鏈也會被迫加速外移。安全方面，華盛頓智庫ＣＳＩＳ認為短期或可能出現軍事封鎖，這是美國智庫的認知作戰，但衝突的風險的確會增高。

第三，中美關係則是真正決定台灣安全的關鍵。今年是美國總統大選年，多場戰爭已讓拜登身陷困境，自不希望台海發生任何衝突事件，因此目前中美關係呈現和緩與管控分歧態勢。但美國政壇與媒體的反中冷戰氛圍嚴峻，民粹政治激化，台灣議題一直是牽制中國且標榜價值的棋子。

台灣大選之後，拜登立即派遣前高官團來台，擺出管控姿態，但卻在記者會上，ＡＩＴ主席羅森伯格首次說出聯合國大會二七五八號決議沒有決定台灣地位。另外，上月底在蘇利文與王毅在曼谷進行中美戰略會談，討論紅海與台海議題，會議前一天，美國第七艦隊派遣軍艦穿越台海。兩事件顯示，美國政府是以「平衡台海」為主軸，而非「管控台灣」，也非與北京「共管台海」。

北京不會長期忍受美國「平衡台海」作為，更不會接受台獨持續擴張，賴就任後必定會收縮兩岸戰略空間。但預計短期內仍以戰略耐心因應，一方面要搞好經濟，一方面發展軍事與地緣外交；畢竟中美大國競爭才是大時代的戰略主軸，而台灣議題已經被圍困於五指山內，這是北京的戰略認知。

最後，中美關係最關鍵一事，就是如果川普再次當選美國總統！雖然拜登和川普無論誰上任，都會維持對中國進行戰略對抗的總體方向，但川普的中國政策會更為嚴厲甚至「歇斯底里」，可能會把台灣當作筆尖戳刺中國進行代理戰爭，這是川普自己說過的話。

（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）