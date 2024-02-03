選立院龍頭應記名投票 型塑典範

日前立法院正副院長選舉花招百出，有分組投票、集體亮票等動作，三黨團為固票拉票可謂用盡心機，無所不用其極；但不論任何方式，其目的就是防止跑票，以筆者在地方議會工作的經驗，建議立法院只要比照地方議會正副議長選舉機制，採記名投票方式，即可防止跑票情事發生，不必讓民眾質疑在國會殿堂集體亮票是否違法。

一○五年時，立法院為彰顯責任政治，並防止投票賄賂的行為，修正地方制度法第四十四條，將直轄市議會、縣（市）議會議長及副議長、鄉鎮市民代表會主席及副主席的選舉採記名投票，迄今已經過兩屆正副議長及正副主席的改選，顯著改變以前不良的選舉行為，地方民意機關咸肯定記名投票制度的實施。

就責任政治與政黨政治之觀點而言，縣（市）議員及鄉鎮市民代表，僅就縣（市）鄉鎮區域之事項行使職權，相較立委職掌之事項較為廣泛深遠，更應受政黨與責任政治拘束，立法院不能只有修法讓地方民意機關採記名投票，自己卻不採記名投票，有失國會老大的風範。

至於人民行使選舉權與民意機關行使選舉議長及副議長本質上並不相同，後者為各政黨推舉民意代表的投票行為，應向人民與所屬政黨負政治責任，為責任政治之一環，故應被監督，因此行使記名投票；而人民行使主權，為確保人民本於其自由意志、不受外力介入行使其投票權，依照憲法第一二九條規定以普通、平等、直接及無記名投票之方式行之，也就是採取秘密投票。

立法院是我國層級最高的立法機關，有關正副院長的選舉方式，筆者建議立法院趕快修正「立法委員互選院長副院長投票及開票辦法」，比照地方民意機關採記名投票方式辦理，避免分組投票、集體亮票等行為發生，形塑國會立法機關的典範。