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愚弄兩大黨 柯無誠信
國會龍頭選舉落幕，卻爆民眾黨主席柯文哲在選前一晚還打給綠營醫界大老力促白綠合，遭柯否認並揚言提告，卻被點名的醫界大老發出公開信打臉，柯文哲誠信再遭質疑。
總統大選前藍白協商期間，簽了名的六點協議，翻臉不認的是柯文哲，在國民黨與郭台銘間搞兩面手法的也是柯，藍綠還會再相信他？
當然，柯文哲自恃民調高，隨便亂講話已成習慣，但是忽略了民無信不立的大道理。柯文哲猶如放羊的孩子，他的信譽正在一點一滴流失中。
雖然柯文哲動輒以酷吏自居，可惜畫虎不成反類犬。戰國時代的商鞅變法，除了大舉消除了秦國宗室特權，同時其徙木立信，從而樹立秦國法制權威；柯文哲空有酷吏之稱呼，反而濫情徇私，至於講話不算話，更是大家有目共睹。
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