韓應盡速落實行動國會

民眾黨不分區立委黃國昌在接受媒體人黃光芹專訪時表示，前天下午在立院議場擔任監票員時，國民黨立院黨團總召傅崐萁跑來找他，說已經跟民進黨總召柯建銘講好二月廿三日開議，意思是知會他，但他當場表示太晚了，並喊話二月六日就開議，底線是二月十六日，一定要開議！

對此爭議，擔任立法院長的韓國瑜，絕不可怠忽職守，任由柯建銘、傅崐萁兩黨團總召耍弄，韓國瑜應信守國民黨團書記長洪孟楷所說，要以「行動的立法院、人民的立法院」，為第十一屆立院開議創下良好典範，那就應在二月五日主持黨團協商會議中，促使立法院立即開議！

因為，立法院的功能，這八年來被民進黨全面敗壞，有待全面修復！例如，憲法規定立法院每年八個月的會期，在民進黨的主控下，每年第一次會期，立委在二月一日報到後，卻不開議，多拖延到二月下旬才開議，而第二次會期，立委在九月一日報到後，也不開議，多拖延到九月下旬才開議，這使立法院平白少了近五十天！更壞的是，民進黨立委為了總統與立委選舉，強行通過自去年十二月廿日至卅一日，停開立法院院會及委員會，將憲法所規定的會期，又腰斬了十二天，以致去年一年中，立法院竟然有半年沒開議，這樣的立法院可以被人民接受嗎？

再者，蔡英文二○一五年上傳至其臉書之「民進黨主張的國會改革」，二○一六年執政迄今全無動靜！立法院法制局前局長羅傳賢曾在四年前在媒體撰文表示：「民進黨團於四年前信誓旦旦宣示其欲達成人民國會、開放國會、專業國會的改革方案，最重要的是落實委員會中心主義，即採單一召委制，只要保留條文達三分之一的議案，重新交付委員會，並建立調查權與聽證制度。然事實上，過去由該黨團提案逕付二讀者，不勝枚舉，究竟民進黨團對委員會中心主義認知有誤或刻意忘記」？

如此明確的控訴，民進黨卻視若無睹，毫不在意，也不改正！這幾年來，還直把人民國會、開放國會、專業國會的改革許諾，置之腦後，這實在對不起台灣人民！

筆者認為，韓國瑜應積極行使立法院長職權，落實「行動的立法院、人民的立法院」主張，使立法院自二月六日就開議，讓本屆立委得以亡羊補牢，加速審議第十屆立委未於去年十一月底議決，如今已延宕兩個多月，比政府公務預算多兩倍、高達六兆二千餘億元之一一三年度中央政府總預算案中，附屬國營事業單位及非營利基金單位等有利於國計民生之預算！