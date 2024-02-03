加強監管 別讓律師成詐團軍師

曾受詐騙集團委任的六名律師，涉嫌在檢警陪偵、法院聲押閱卷時，透過通訊軟體telegram傳送偵訊內容或筆錄給詐騙集團，被檢方聲押三人，兩人交保，一人請回。當律師淪為「詐團軍師」、成為詐欺犯罪共犯結構的一部分，參與詐欺犯罪串證等違法行為，成為詐騙結構中的重要元素，不僅對於國家防制詐欺犯罪的努力帶來重大而深遠的影響，也直接挑戰了法律制度的核心價值和完整性。

律師作為法律專業人士，本應是維護法律正義、保障人權的堅定捍衛者，但當他們選擇利用自身的專業知識加上違法行為，來協助詐騙犯罪集團規避法律制裁、串證脫罪時，不僅破壞了法律職業的公信力、侵蝕了法律制度的基礎，更嚴重損害了民眾對司法公正的信任。

畢竟，有了具有專業知識和技能的律師參與其中，不僅使得詐騙手段更為隱蔽和複雜，也增加了偵破這些犯罪的難度。當律師利用其對法律程序的深刻理解來操縱或延誤司法程序時，不僅妨礙了正義的及時伸張，也削弱了法律制裁的威懾力。法律專業的公信力建立於公眾對律師道德和專業性的信賴之上，當律師常被發現違法協助犯罪集團脫罪時，這種信任會受到重創，進而影響人們對整個司法系統看法。

要解決律師淪為「詐團軍師」、致使打詐之戰成為一場不對稱戰爭的問題，確實需要多方位的策略來加強監管、提高透明度及強化教育。加強對律師行業的監管是這一策略的核心。實施嚴格的職業道德規範並對違反規範的行為進行嚴厲懲處，是維護法律專業誠信的基礎。這不僅包括對已發生的違規行為進行懲處，更重要的是建立一套預防機制，減少這類事件發生。

此外，建立有效的監控和審查機制也至關重要。這可以通過增加律師行業內部的透明度來實現，例如公開律師的從業紀錄，包括任何受到懲處或調查的紀錄。這樣不僅可讓公眾對律師的職業行為有更多的了解，也有利於提升律師本人的自我約束，防止其做出違法行為。加強對律師的專業教育和道德教育也是解決這一問題的重要途徑。通過在法學教育中強調職業道德和法律責任，以及提供持續的職業培訓，可以幫助律師更好地理解其在社會中的角色和責任。

台灣詐欺犯罪模式的集團化、專業化和科技化是當前打詐工作面臨的嚴峻挑戰。從新聞揭露的詐騙案件中可以看出，詐騙集團不僅組織結構完整，分工細膩，而且還運用到法律、金融和通訊等專業領域的知識和技能。律師帶頭參與詐欺犯罪活動對國家防制詐欺犯罪的努力帶來了嚴峻挑戰。面對由專業人士，特別是律師參與的詐欺犯罪活動，政府必須改變打詐思維策略，從加強民眾的數位安全意識和素養教育來著手。