研擬多元策略接住鬱警

邇來，新北市三重區厚德派出所廿七歲員警與國道公路警察局木柵分隊卅歲國道員警相繼舉槍自戕身亡，初入社會未久卻不幸殞落，著實令人深感惋惜；換另一角度思考，當第一線的執法者把槍口朝向自己，卻無選擇求助於他人，足以顯見警察身心健康及情緒勞動問題亟待正視。

員警自殺似乎已非單一個案，根據監察院統計，我國近十年來共有五十二名警察自殺，平均每年有五名以上員警自殺，近四年來（二○二○年至二○二三年）則有廿二名警察自殺，自殺人數更攀高峰。

此外，近幾年員警自殺愈趨年輕化，究其原因發現，若以正統管道來說，高中生畢業進入警察專科學校就讀兩年，通過四等警察考試及格，廿歲即能畢業分發，且學校與任職機關並無轉銜機制，但從學校到實務機關服務可謂是巨大的環境轉換，年輕員警初入社會必須獨力面對警政龐大的業務，接手繁雜的民眾報案，導致「社會經驗與抗壓能力相對薄弱」的年輕員警，時常無法獨力排解鬱悶，但更害怕向他人求助，進而被貼上「患有身心症」的標籤。

儘管高壓的工作環境似乎是警界中的常態，但基層員警需長時間在駐地輪值，生活作息日夜顛倒，若又遭逢全國選舉等專案勤務，時有停止輪休的突發狀況，基本上缺少自我掌控的休閒時間來宣洩壓力，且警察給人有「陽剛鐵漢」的刻板形象，似乎也不允許警察同仁有情緒表現，若有心生不滿或認為業務不合理，經常被長官或學長要求忍耐，導致經常幫助他人的警察人員，反而身載數倍的壓力，抑鬱的情緒也不斷積累。

爰此，據統計，內政部警政署心理諮商全年防治經費僅三七○萬元（僅占一一二年度預算約千分之○點五），顯見經費補助嚴重不足，筆者建議政府應擴充員警接受心理諮商經費及加強分層分眾內部宣導，並應增加心理諮商委外預約服務且使用次數不受限，提高員警使用意願。另外，不同人生階段的煩惱皆不同，員警自殺逐漸有年輕化趨勢，我們應分層分眾研擬多元的自殺防治策略，試著接住周遭的每群人，正視員警心理健康的重要性。

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