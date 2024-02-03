我們在與黑道拔河搶孩子

近期因校園割喉事件，台灣社會對少年犯罪防治問題的關懷又端上檯面。

五、六年前，一名少年法庭法官因為關心「少年人權」，向大法官提出聲請，作出釋字第六六四號解釋：將少事法中「少年經常逃學、逃家」的行為，排除在少年司法管理、處遇的範圍外。據此精神再修改完成2.0版新少事法，將原先對「少年虞犯」的保護、管制功能排除。

新少事法自一一二年實施，對於「經常逃學、逃家」、「經常與有犯罪習性之人交往」、「經常出入少年不當進入之場所」及「參加不良組織」的四項行為，只要尚未犯罪，少年司法就不可介入，更不可將其送交少年法庭作任何處理或矯治、干預行為；2.0版少事法更進一步，在未成年人出現「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」及「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰」三種「曝險行為」時，必須先交由少年輔導委員會，待輔導無成效才能送交少年法庭處理。出發點是為保護少年人權，但輔導機構對這樣的少年，有能力、有資源輔導、幫助他嗎？當發現輔導無效時，極可能已錯過挽救時機！

未成年人如果出現原先少事法規定的七種「虞犯」行為時，極有可能已經脫離正常的生活保護圈，甚至已經被不良組織或黑幫所誘拐、挾持。但2.0版少事法，卻基於保護少年人權，強制排除少年司法的介入，拒絕少年法庭的干預！這到底是在「保護」還是「陷害」未成年人？

對於未成年人，少事法創設「虞犯」制度，規定當未成年人出現前述七種危險情況時，少年司法須搶先實施保護行動。乍看是對少年的處罰及人權的侵害，但如果是由了解少年司法精神，知道如何運用少年司法資源，並認真負責的少年法官所領導的團隊共同運作，極可能在第一時間就可將身陷險境的少年救回。

1.0版少事法因少年法庭法官掌握公權力，具有法律賦予的各種職能、權限，更可調動、運用各種資源。因此只要一名適任並負責的少年法官，以他為核心整合運用家庭、學校及社會資源，就可共同努力挽回身處危險中的少年。

縱令不得已必須將少年裁判送入少年監獄或少年輔育院，因已改制為矯治學校，其教育宗旨已由單純的監禁、處罰，變更為：「設計各種課程，讓這些失去自由的未成年人可以經由獲得成就感，而培養出自信心；並以各種方式引導他們思考、選擇自己未來的人生方向！」曾擔任八年半校長的陳校長，統計該校十八年期間離校學生的再犯率：「八十八年創校第一年離校學生再犯率五十八％，逐年開始下降，到一○五年已下降為二％」。可以證明，只要給予正確引導，這些少年挽救回來的可能性非常大！

徒法不足以自行！如何讓少年法官專業化，讓每一位少年法官都能夠了解少事法的精神，知曉如何活用少事法設計的制度，並對這份工作懷抱使命感、責任感，是少年司法制度能否落實、成功最重要的前提。少年司法是一項與黑道拔河搶孩子的高危險工作，也只有少年法官手上掌握著司法強制力，才能夠有效、成功的領導團隊對抗黑道的惡勢力！

也許只有日後發現：社會及司法已放棄太多身處險境的少年，可能又再需要修改制定3.0版少事法，才能恢復往昔少年司法的防治少年犯罪功能。只是不知道這段期間又有多少未成年人因為搶救不及而斷送一生？更不知道社會上又可能要增加多少被害人！